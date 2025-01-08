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類流感、麻疹疫情延燒 防疫股再衝鋒

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

類流感疫情增溫，疾管署疫報顯示，上周類流感門急診就診人次達十二萬七千人次，預估農曆春節前後達高峰，同時麻疹上周四例確診個案中，其中三人於可傳染期間分別進出台北市、台中市及高雄市等公共場所，防疫概念股恆大（1325）、熱映（3373）、康那香（9919）、優盛（4121）、國光生（4142）等再度走強，恆大、熱映大漲7~8%。

疾管署疫報顯示，類流感預估農曆春節前後達高峰，屆時單周恐15萬人次因發燒、咳嗽等症狀而就醫。疾管署發言人曾淑慧表示，本流感季自去年10月起截至今年1月6日，累計412例重症住院個案，91人死亡，死亡數為近十個流感季同期最高。疫情中心副主任李佳琳表示，社區流行流感病毒以A型H1N1為主。

另麻疹疫情方面，上周新增兩例本土個案，均與中部某醫院有關，該起醫院群聚累計16人確診，接觸者高達3,123人，匡列人數創下五年來新高，監測期至1月23日。

令人擔憂的是，上周四例確診個案中，其中三人於可傳染期間分別進出台北市、台中市及高雄市等公共場所，並搭乘大眾運輸高鐵、捷運。台中市衛生局昨表示，一名北部麻疹確診個案於去年十二月廿八日曾搭乘台中捷運，另至烏日臻愛花園飯店參加尾牙，接觸人數多到無法匡列。

防疫概念股再度啟動漲勢，恆大、熱映盤中上漲逾7%，康那香、優盛上漲約5%，國光生漲逾4%，亞諾法（4133）上漲約3%。

國光生董事長詹啟賢先前表示，CDMO代工已接到歐洲長期合作夥伴賽諾菲藥廠產能擴大需求通知，預估2026年達到產能倍增目標。在流感疫苗擴大布局部分，流感疫苗藥證申請已接獲巴西明年6月查廠通知，預計2026年底可取得藥證在南半球上市。

國光生 類流感

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