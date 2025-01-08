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美債殖利率續揚！市場經濟優於預期 辣媽：若10年期繼續攀升恐有隱憂

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國公債殖利率持續上揚。美債示意圖／路透社
美國公債殖利率持續上揚。美債示意圖／路透社

「美國公債殖利率持續上揚」昨天公布兩個經濟數據，因為比市場預期好很多，造成美國公債殖利率攀升。昨天市場消息比較多，我簡單整理如下，讓大家可以快速掌握債市重點。

經濟數據

1、非製造業採購經理人指數，12月份數據攀升到64.4，遠高於11月的58.2。

2、11月職位空缺數飆升到810萬，代表就業仍是缺工的狀態。

但若未來川普確實執行驅逐非法移民的話，可能會導致缺工更嚴重，工資更加攀升，進而引發通膨

以上兩個經濟數據都優於預期，經濟如預期的強勁，就業市場狀況也很好。

市場因此預期聯準會降息將更為保守，引發10年期公債再度彈升。而週三有小非農、週五有非農就業、失業率數據公布，若比預期更好，殖利率有再度彈升的空間。

昨天10年期公債殖利率為4.68%，距離去年高點的4.739%已經不遠。

股價、比特幣因為殖利率攀升而下跌

公債向來被視為「安全資產」，如果安全資產給予確定的報酬已經具有吸引力（公債會給穩定配息，相對股市、比特幣報酬是不確定的），就可能會排擠其他資產的需求。

就過往的經驗來推斷，10年期公債殖利率只要在4.0%以上，就可能對股市走勢帶來不利的影響。

4.0-4.25%左右的水準，股債走勢可能會同向（意思是股債雙漲、股債雙跌）；若4.5%以上，股市上漲空間將可能因此受限。

昨天美國重要股票指數均呈現下滑，S&P 500下跌約1.11%。當然這是目前的觀察，未來還是有可能改變。

10年期公債標售

390億的10年期公債在昨天進行標售，利率為4.678%。

跟上一次標售結果相比，大幅上揚。標售時間是在經濟數據公布之後，但這樣的標售結果算是符合投資人預期。

市場偏正面解讀這一次的標售，最主要投資人對於公債需求仍然強勁。

再多補充一點，美國的房屋貸款、汽車貸款、信用卡的利率是用10年期公債為基準，如果10年期公債殖利率繼續攀升，對景氣也是個隱憂。

美國將在週四休市一天，週五就有重要數據公布，我們將持續觀察。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券 川普 移民 聯準會 通膨 非農就業

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