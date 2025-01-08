光聖本益比、淨值比異常 列注意股！三大法人仍轉買
光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。據悉，光聖近年大吃矽光子利多，股價持續飆升，而證交所7日盤後公布，光聖本益比達68.33，且其股價淨值比達14.19 ，換算當日周轉率為5.43%，而其股價淨值比較該類股股價淨值比達四倍以上，因此列為注意股。不過光聖8日早盤仍以593元開高走高，僅用2分鐘就收復600元大關，最高衝上602元，整體走勢持續強勁。
證交所公告指出，光聖7日的本益比達到68.33、股價淨值比則達到14.19。至於當日的周轉率則呈現5.43%，也導致其股價淨值比，相較該類股的股價淨值比高出了至少四倍以上。而光聖昨日股價收在589元，相較前一交易日收盤價572元，增加了17元，而光聖已連續兩個交易日獲自營商買超，就連投信昨日也成功自賣轉買，帶動三大法人合計買超張數，同步轉為買超，並且買超逾329張。
據悉，光聖主要業務為各式光纖及光纖連合器的製造加工及買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備之加工等，公司近期持續受惠於北美大客戶的需求成長，挹注今年出貨量穩健向上，連同光被動產品的自製比率，也從原先的五成大提升至七成。
光聖除已成功切入美系大型資料中心客戶，並開始出貨高速傳輸模組產品，加上美國拜登總統定案寬頻基建政策拉抬，公司預估旗下客戶拉貨已較前季復甦，未來獲利可望逐季回升。對此，也帶動光聖近期的業績表現不俗，而團隊也受惠主動/被動光通訊元件，搭配美國基礎建設的需求有所提升，美系大客戶需求穩健提升，挹注今年業績穩健發展。
對此，光聖近日也依主管機關要求，公告去年11月自結數字，其中，稅後純益達8,200萬元，每股稅後純益（EPS）大約為1.08元。而前三季合併之稅後純益達到6.26億元，每股大約賺8.52元，若再加上10月、11月的獲利，光聖已足足賺逾一股本。而光聖經營團隊則解釋，團隊11月自結數字較10月些許下滑，主要是受到旗下產品組合不同之故，請外界不用過度擔心，展望2025年，團隊對光通訊市場的後續成長，仍保持樂觀看待。
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