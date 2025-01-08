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股市大漲2天…空手者破防「再不上車追不上」？ 專家：投資最大的敵人是情緒

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。 聯合報資料照
台股示意圖。 聯合報資料照

＊原文發文時間為1月7日

股市這2天再大漲！不過有人喜就有人愁，股市大漲、大跌，都會衝破不少人的心理防線。

這就是一種FOMO的情緒，股市大跌的時候，空手的人會慶幸自己沒有股票，持有的人焦躁不安；相反的，等股市大漲，持有的人在慶祝，變成空手的人開始焦慮，且思考：「是不是該上車了？再不買就追不上了吧？」所以無論股市大漲或大跌，永遠都是幾家歡喜幾家愁。

今天早上就有大大跟我說： 「我朋友上週買了某某股票，這週又大漲，好羨慕他」（相信大大們對這句話一定不陌生）；甚至他會覺得其他人一定都賺大錢，只剩下自己沒有而感到焦慮，FOMO的可怕就在這裡，讓人無法忽略別人的短期成果，一直陷入無限內耗的循環，總覺得再不跟進就會錯過什麼天大的機會了，對他們來說，要停止這個循環只有按下買進，成為車上的一員才有辦法解除，但事實上，「沒有紀律的風險」比我們想像的大得多。

以這樣的案例來說，投資最大的敵人，情緒真的是第一名！

因為它會打亂原先規劃好的節奏，忽略掉任何風險，「錯誤的貪婪」會激勵我們追逐不切實際的目標，下跌產生的恐懼又可能讓人在股市回檔時停損收場，這些情緒的交替，才是股市中最常見的「收割機」。

羨慕別人賺到錢，這種心情再正常不過，但要記住，股市裡的明星股永遠不缺，與其跟著市場跑來跑去，我們還是要靜下心來想清楚自己的投資目標，畢竟別人的成功不能複製，但我們可以從中學習經驗，投資可以像一條安靜的小溪，潺潺流淌，細水長流，最終匯聚成大河；也可以像驚濤駭浪的大海，伴隨狂風巨浪，充滿刺激與挑戰，當然，我選擇的是前者。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 回檔 大盤 情緒 風險

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