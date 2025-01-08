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美股收低台指期夜盤下挫 法人：台股恐震盪

中央社／ 台北8日電

美股主要指數7日收低，道瓊工業指數下跌178點，那斯達克指數下挫375點。法人表示，台指期夜盤下跌265點，台股走勢可能隨著震盪。

美國晶片類股漲勢未能延續，美股7日收低，道瓊工業指數下跌178.2點，跌幅0.42%，標準普爾500指數下跌66.35點，跌幅1.11%，那斯達克指數下挫375.3點，跌幅1.89%，費城半導體指數下跌97.9點，跌幅1.84%。

國內外產業訊息方面，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）進行開幕主題演講，推出RTX 50系列顯示卡、為推動實體人工智慧（AI）的Cosmos生成世界基礎模型平台，並公布自駕車平台新進展，以及與聯發科合作設計的GB10超級晶片。

封測廠日月光投控強攻3D IC技術，透過海外子公司增資鯨鏈科技（Whalechip）999.99萬美元（約新台幣3.28億元），累計持股比例7.5%，深耕人工智慧（AI）和自動駕駛等晶片設計方案。

網通廠智邦受惠AI資料中心帶動頻寬升級需求，2024年全年營收新台幣1104.24億元，較2023年成長31.16%，創下歷史新高。

晶圓代工廠聯電去年第4季營收603.86億元，較第3季略減0.16%，表現符合預期。去年總營收2323.03億元，為歷史次高水準。

法人表示，台指期夜盤7日下跌265點，台積電美國存託憑證（ADR）收跌，跌幅約3.9%，台股今天可能受到影響。

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