CES題材加持…台股沖沖樂 量能擴增

台股受CES展題材加持，外資持續買超，大盤指數昨（7）日上漲103點、收23,651點，成交量擴增至4,390億元。其中，當沖量較前一日大增405億元，當沖比升至37%。

市場專家看好，本波行情在封關前有望突破24,416點歷史新高。

外資券商紛紛調高台積目標價，激勵台積電（2330）昨日盤中一度上衝至1,160元、大漲35元，但隨輝達執行長黃仁勳在CES展發表演說，點名聯發科為迷你版AI超級電腦DGX-One的晶片合作開發商，外資立即反手賣出台積電、掃貨聯發科，使得指數漲點大幅收斂。

三大法人昨日合計買超174.8億元，其中外資買超113.2億元、投信賣超8.9億元，自營商買超70.4億元。八大公股行庫持續逢高調節，昨日賣超31.7億元。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，以台積電ADR價格來看，換算現貨約在1,442元、溢價27.6%，以正常溢價幅度10%來看，現貨合理價位約在1,300元，若台積電現貨價格持續上漲，有助大盤指數有機會突破24,416點歷史新高。

萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理呂仁傑、統一投顧董事長黎方國表示，整體台股今年獲利將上看4.2兆~4.5兆元、年成長約一成，基本面將成為台股最有力的靠山。



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