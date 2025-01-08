AI指標股輝達、台積電新天價表態 ETF 慶祝行情...三個亮點

美國消費性電子展（CES）開幕，AI指標股輝達、台積電（2330）紛以新天價表態，連帶盤面上ETF跟著上演慶祝行情，寫下三大亮點：以含「積」量最高的富邦科技（0052）為首的ETF飆新高價、ETF百元俱樂部檔數增至12檔創新高、元大台灣50為首檔ETF規模突破4,500億元，帶動台股ETF總規模衝2.85兆元，創新高。

台股迎來外資買盤歸隊行情，市場對於台積電16日法說會可能釋出的今年營運展望有所期待，帶動7日共有六檔ETF收盤價改寫新高價，成為盤面第一大亮點，激勵持有台積電比重超過五成的元大台灣50、富邦科技、富邦摩台、元大MSCI台灣紛紛改寫成立以來新高價；另外，台新AI優息動能掛牌一個月，7日收9.99元也創高。

2025開年科技族群維持強勢格局，高價ETF持續走揚，盤面百元俱樂部檔數增至12檔，檔數創下有史以來最多，成為第二大亮點。12檔依序為元大台灣50正2的254.05元、國泰臺灣加權正2的231.7元、元大台灣50的204.4元、富邦科技203.7元、富邦摩台149.2元、富邦NASDAQ正2的138.3元、永豐臺灣加權118.55元、富邦台50的118.25元、元大電子108.05元、統一FANG+的106.1元、富邦臺灣加權正2的101.25元、元大S&P500正2的100元。

第三大亮點是ETF規模最大的元大台灣50受惠於市價創新高帶動，規模一舉衝上4,526.31億元，再度改寫單一ETF最大紀錄。