台積16日法說 外資關注五大議題 提出三種情境

台積電（2330）16日法說，近日外資機構法人陸續出具評估報告並關注五大議題，包括今年營運展望、今年資本支出、先進製程與封裝產能的進度、人工智慧（AI）後市、英特爾釋放代工訂單的狀況等。

摩根大通證券（小摩）台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，預估台積電首季營收將季減1%（台積電本身可能預估為季持平）；毛利率則可望受惠於新台幣走弱、先進製程產能利用率高、3奈米製程良率改善及漲價而達到60.1%。

哈戈谷預估，台積電2025年全年營收（美元計價）將年增27%、毛利率有望達到59%，資本支出可能達380億美元（2026年更有望擴大到400億美元）。如果周期復甦速度加快，則台積電的毛利率上看61-65%。

哈戈谷指出，台積電的2奈米製程市占可能接近100%，且需求持續擴大。蘋果、超微及比特大陸等將成為2026年的首批客戶，相關營收可能從2026年中期開始明顯增長，其他客戶來源的營收可能從2026年底到2027年開始明顯成長。另外，哈戈谷認為，英特爾很可能需要將更多訂單外包給台積電，預估在2026／27年採用2奈米製程，主要是因為英特爾18A製程慢於預期，且台積電的技術持續領先。

值得注意的是，日前雖有傳聞稱輝達和高通等重要客戶將轉向其他代工廠，但哈戈谷認為這是誤導，因為台積電在2奈米製程的前兩年可能幾乎壟斷市場，且與智慧型手機和高效能運算（HPC）客戶的合作將繼續深化，預計2奈米營收高峰可能比3奈米高峰多出約30-40%。

摩根士丹利證券（大摩）半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電在年初的法說通常展望較保守，但結果經常超出預期，因此預估，台積電在這次法說可能先預估全年美元營收年增略高於20%（市場共識則是較接近30%）、毛利率高於53%（市場預期為57-59%）。

詹家鴻提出三種可能情境。在基本情境下，台積電今年首季及全年預估營收符合法人預期（首季營收季減5%，全年營收年增略高於20%），毛利率56~57%，AI需求符合預期。基本情境的可能性為60%，將推升股價上揚2%。第二是樂觀情境的可能性為30%，股價將漲4%；第三是悲觀情境可能性為10%，股價將跌5%。



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