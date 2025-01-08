台積電股價 一天三驚奇…盤後出現1,189元天價

台積電（2330）昨（７）日一日三驚奇，股價終場再漲5元收1,130元創收盤新天價，早盤更以1,160元改寫盤中新天價，盤後再出現1,189.04元鉅額交易天價。

根據證交所資料顯示，昨天盤後鉅額交易名單赫見40張台積電以1,189.04元天價成交，是否意味有買盤看好台積電股價還沒漲完，備受市場關注。

台積電昨天一連寫下三個新天價紀錄，收盤1,130元、盤中1,160元，盤後鉅額交易1,189.04元。其中，台積電盤後出現17筆鉅額交易、合計達4,066張，交易金額達46.37億元，交易較平時更為熱絡。

台積電盤後鉅額交易前三高價

更令人注意的是成交價落點，除1,577張成交價為1,130元與收盤價相當外，其他2,489張均高於收盤價，最高一單是1,189.04元，一舉超越2024年12月25日的盤後鉅額交易最高價1,109.39元紀錄，而整體均價1,140.638元，亦高於昨日收盤價。

台股上周走勢疲弱，權王台積電2024年12月30日以平盤1,090元收盤，不過，當天盤後鉅額交易卻出現1,104.41元高價，領先突破先前創下的1,100元高價，被市場認為是「仙人指路」。

市場人士分析，儘管鉅額交易的成交價往往是因大單「湊單」而出現的偏高或偏低價格，不代表看好看壞的絕對方向．但昨天鉅額交易均價高於收盤價，仍不排除是積極性買盤押寶美國消費性電子展「2025 CES」登場，將有各科技大廠競相發表最新AI應用，以及台積電將於16日舉行法人說明會，可望釋出今年度資本支出利多。