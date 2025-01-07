經理人免再無端寫報告！證期局調整期貨信託基金公式

兩大投信期貨信託基金經理人受惠。金管會7日宣布，調整期貨信託基金計算公式，未來基金即便突然被大幅申購，相關比率也不會突然超過法規限定5％，兩大投信業包括元大投信以及街口投信基金經理人受惠。

根據證期局統計，對不特定人募集的期貨信託基金，目前國內共有元大投信與街口投信發行，近三年資產規模與受益人數逐年增加，從2022年底的231億元與5.58萬人，增至2023年底的266億元與6.6萬人，到2024年底的257億元與6.5萬人，檔數則連三年維持在15檔。

證期局指出，因近期有投信業者透過金融行動創新法規調適平台，提出建議，證期局採納，宣布修正「期貨信託基金從事期貨交易所收取與支付保證金及權利金占基金淨值比率之計算方式」，最快農曆年前就會上路，未來基金經理人將會受到大幅申購影響，「免去突然被動違反規定，而要寫報告」。

證期局解釋，原先的法規比率計算不可以低於5％，分子採保證金與權利金合計數的近五天平均值，分母則為當日基金淨資產價值。

但業者反應，假設投資人突然大幅度申購基金，會造成當日基金淨資產價值突然大幅增加，即便保證金與權利金當天數也增加，也會受到分子加計前四天較低數值計算，導致法規比率一瞬間少於5％，這並非業者故意違反規定。

調整算式後，分子不再使用近五日平均數計算，而是以每日計算比率，再合計前五天平均數除以五，得出的比率必須超過5％，