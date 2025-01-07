大摩看重電動能強勁 這兩檔台股有望受惠

摩根士丹利於最新報告中表示，美國變壓器需求持續強勁，加上台灣預計至2028年電力需求年成長率為2.5%，其中AI電力需求將達2GW，並點名兩檔相關台廠供應鏈個股，其中包含華城（1519）、中興電（1513）。

統整大摩對華城、中興電看法，大摩指出，華城部分維持「優於大盤」的評等，目標價881元，而中興電方面，則是由於上半年催化因素減少，將評等從「優於大盤」下調至「中立」，目標價維持188元。

大摩分析師施佩妤表示 ，去年多家供應商的電力設備積壓仍呈現年成長，其中全球一級供應商的交貨期已延長到4年至5年，台灣廠商則延長2年至3年；另外，台灣政府持續調高電力需求年成長，目前台電完成投資5,645億元的電網復甦計畫，比原定的2032年完工日期提早四年。

大摩指出，北美是2024年成長最快的市場，其中訂單成長動力來自於數據中心和其他大型專案的大客戶，而美國市場的強勁勢頭也帶動了營收成長。其中華城訂單能見度已延伸至2027年，並預期今年至2027年的產能成長率將高於30%。

不過，根據大摩的研究指出，華城受到勞力和原物料短缺影響，加上關鍵零組件在下半年出現供不應求的情況，導致交貨期限持續延長，雖然多家國際大廠正在美國、加拿大和墨西哥增加產能，但勞動力限制仍是提升產能利用率的關鍵因素，而且這一問題在短期內難以解決。

針對台灣市場部分，大摩則認為，若台電的專案進度延遲，就會減緩拉貨的速度，導致成品庫存增加，無法認列收入，然台電的工程延誤在今年上半年可能不會緩解，意味著整體的拉貨將有趨緩的可能。