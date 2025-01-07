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台積電法說會將到 大摩推演三情境及對股價的影響

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

摩根士丹利證券（大摩）半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電（2330）在年初的法說通常展望較保守，但結果經常超出預期。大摩預估，台積電在這次法說可能先預估全年美元營收年增略高於20%（市場共識則是較接近30%）、毛利率高於53%（市場預期為57-59%）。

詹家鴻提出三種可能情境。首先，台積電今年首季及全年預估營收超出法人預期（首季營收季平到季減5%，全年營收年增接近30%），毛利率超過58%，AI需求太過強勁造成兩年內供不應求。這個最樂觀情境的可能性有30%，將推升股價上揚4%。

在第二個情境，台積電今年首季及全年預估營收符合法人預期（首季營收季減5%，全年營收年增略高於20%），毛利率56~57%，AI需求符合預期。這是大摩設定的基本情境，可能性為60%，將推升股價上揚2%。

第三，台積電今年首季及全年預估營收低於法人預期（首季營收季減5~10%，全年營收年增15~20%），毛利率低於55%，AI需求能見度降低。這個情境的可能性為10%，將使股價下跌5%。

台積電 毛利率 營收

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