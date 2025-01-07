就市論勢／零售內需股 可抱過年

盤勢分析

2025開年第一件事就是1月7日盛大開幕的CES消費電子展。受到CES展正面消息激勵，台股相關概念股強勢上漲，帶動加權指數走高。台灣在全球科技產業中扮演重要角色，相關供應鏈廠商眾多，可望受惠CES展正面效應。

AI仍是本次CES展主軸，輝達執行長黃仁勳演講更是關注焦點，新一代RTX 50系列顯卡及Blackwell平台最新進展，重新帶動AI供應鏈表現。台積電創下歷史新高價，其他如組裝、散熱模組、PCB、先進製程設備等相關個股仍有機會表現。

其次，電動車與自動駕駛技術亦是本次展覽重點，各大車廠將展出最新研發成果。低迷已久的車用電子廠等可望有所表現。

至於題材豐富的機器人產業，因為股價表現強過基本面成長，反而要擔心股價利多出盡。

投資建議

面臨農曆春節長假，短期有賣壓可能，震盪都是尋找底部買點機會，可布局2025年看好的產業。

若想抱股過年，可將部分持股轉向零售內需股。台灣內需狀況好，評價也低。航空、居家休閒、汽車、餐飲、生技、重電等可留意。