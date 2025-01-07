上市櫃公司2024年12月營收密集出爐，部分企業營運強強滾，配合訂單效應加持，截至昨（7）日有台光電（2383）、邁達特、鈊象、材料-KY、藥華藥等，2024年12月營收創下單月歷史新高，這些業績題材族群將躍居盤面焦點。

台股昨天早盤一度大漲近400點，但台積電漲多回落，指數漲點同樣收斂，終場上漲103點收23,651點，成交金額4,247億元。

目前台股超過1,800家，近日密集揭露2024年12月營收，部分公司因訂單出貨增溫，呈現營運暢旺景況。伴隨業績超乎預期個股漸漸浮出檯面，營收亮麗題材將是現階段選股標準，一旦未來持續攻堅，業績族群有機會領銜表態。

統計目前約14家上市櫃公司2024年12月營收刷寫歷史新高、且總市值逾百億元，主要分布半導體、網通、資訊服務、電子零組件等電子次族群，及化工、文創、生技等傳產類股。營收月增率，天虹、智邦、藥華藥、雍智科技、川湖等，均較上月成長逾一成；兆利、邁達特、信驊、長聖、鈊象、台光電、鈺邦、昇陽半導體、材料-KY等，2024年12月營收月增率也都穩步攀升。

進一步觀察2024年12月營收年增幅度，天虹、信驊、智邦、川湖、藥華藥、雍智科技、兆利、長聖等，均較去年同期成長五成以上；營收年增逾一成還包括台光電、昇陽半導體、鈺邦、鈊象、邁達特、材料-KY等。