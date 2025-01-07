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大摩挺華城 喊優於大盤

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於最新報告表示，美國變壓器需求持續強勁，台灣預計至2028年電力需求年成長率為2.5%，AI電力需求將達2GW，統整對華城（1519）、中興電看法指出，華城維持「優於大盤」評等，目標價881元，中興電由於上半年催化因素減少，將評等從「優於大盤」下調至「中立」，目標價維持188元。

大摩指出，北美是2024年成長最快市場，訂單動力來自數據中心和其他大型專案大客戶，美國市場強勁勢頭也帶動營收成長。其中華城訂單能見度延伸至2027年，預期今年至2027年產能成長率將高於30%；台灣政府持續調高電力需求成長，依台電完成的5,645億元電網復甦計畫，要比原定的2032年完工日期提早四年。

不過，根據大摩研究指出，華城受到勞力和原物料短缺影響，關鍵零組件下半年恐供不應求，導致交貨期限持續延長，雖然多家國際大廠正在美國、加拿大和墨西哥增加產能，但勞動力限制是提升產能利用率的關鍵因素，且短期難以解決。

針對台灣市場，大摩認為，若台電專案進度延遲，會減緩拉貨速度，導致成品庫存增加，無法認列收入，然今年上半年台電工程延誤不會緩解，意味整體拉貨將有趨緩可能。

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