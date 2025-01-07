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機器人概念 三台廠聚光

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
人形機器人大廠波士頓動力正式入列輝達供應商，預期將與台廠主要供應鏈擴大合作。圖為波士頓動力公司創辦人Marc Raibert。美聯社
人形機器人大廠波士頓動力正式入列輝達供應商，預期將與台廠主要供應鏈擴大合作。圖為波士頓動力公司創辦人Marc Raibert。美聯社

國際人形機器人大廠波士頓動力（Boston Dynamics）正式入列輝達（NVIDIA）供應商，預期將與台廠主要供應鏈擴大合作，包括上銀（2049）、大銀微系統及時碩，間接入列輝達人形機器人供應鏈，可望迎來爆發動能。

輝達執行長黃仁勳昨7日在美國CES展演講中秀出合作供應商，波士頓動力為輝達人形機器人主要供應商之一，名列供應商名單的前三大，台廠供應鏈因此也同受矚目。上述台廠均表示，不評論單一客戶與訂單。

上銀與大銀微系統布局機器人多年，該公司曾表示，長期供貨機器人關鍵零組件給「美系機器狗製造商」，而該美系大客戶，如今證實就是黃仁勳點名的波士頓動力。據了解，上銀集團與波士頓動力合作已有四、五年時間，主要供應機器狗的腿部骨頭關鍵零組件-滾珠螺桿等。

上銀證實，目前有多家美系、日系機器人供應鏈大廠，正與上銀集團洽談合作，將由上銀供應機器人關鍵零組件-諧波減速機、滾珠螺桿等產品。另一方面，上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，目前已進入最後驗證與測試階段，認證後會在客戶端先進行一條線試用，預計今年下半年小批量生產。

大銀昨天公布2024年12月合併營收2.36億元，年增63.2%；累計全年合併營收22.54億元、年增3.8%。

上銀去年前11月合併營收223.29億元、年減2.0%，年減幅持續收斂。前三季稅後淨利16.42億元、年減3.5%，每股稅後純益4.64元，法人估，上銀全年每股稅後純益應有6元以上水準。

精密金屬加工大廠時碩，近幾年推動多元佈局，陸續開花結果。產品應用涵蓋車用、金屬零件、航太、半導體、AI伺服器及機器人等。在機器人布局方面，時碩提供高階智慧機器人零組件及感應模組合金外殼，並打入波士頓動力Atlas機器人供應鏈。

時碩早在2020年就切入波士頓動力機器人的供應鏈，波士頓放棄之前的液壓系統，改採電動系統，不但讓製造維護成本大幅下降，連帶也因此帶動市場採用意願。

時碩去前11月合併營收44.24億元、年增14%，全年營收雙位數成長有望達陣，獲利也有機會優於2023年。

上銀 機器人

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