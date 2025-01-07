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獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）7日股價再漲5元收1,130元創收盤新天價，但早盤更長時間盤旋於1,160元，改寫盤中新天價。不過，根據證交所資料顯示，台積電7日的最高天價出現在盤後鉅額交易，赫見40張以1,189.04元成交，因2024年12月31日才看到盤後領先出現1,104.41元高價，1,189.04元是否又有仙人來指路備受關注。

台積電在今天一口氣寫下三個股價新天價紀錄，收盤天價1,130元、盤中天價1,160元，盤後鉅額交易1,189.04元。其中，台積電盤後出現17筆鉅額交易、合計達4,066張，交易金額達46.37億元，交易較平時更為熱絡，更令人注意的是成交價落點，除1,577張成交價為1,130元與收盤價相當外，其他2,489張均高於收盤價，最高一單是1,189.04元，一舉超越2024年12月25日的盤後鉅額交易最高價1,109.39元紀錄，而整體均價1,140.638元，亦高於今天收盤價。

儘管鉅額交易的成交價往往因大單「湊單」而出現的偏高或偏低價格，但今天的均價高於收盤價，被市場視為可能是積極性買盤押寶美國消費性電子展「2025 CES」登場各科技大廠競相發表最新人工智慧（AI）應用，以及台積電將於16日舉行法人說明會，可望釋出今年度資本支出利多。

根據台積電上次法說釋出財測，預估2024年第4季以美元計價營收季增率介於11.1%至14.5%，法人圈普遍看好上季美元營收財測目標應可順利達成，並有機會超標，而16日法說會將釋出超標的亮麗財報，並將明年資本支出調高到360億美元至380億美元水準。

台積電 資本支出

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