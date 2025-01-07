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台股紅包行情啟動！24000點挑戰在即 法人建議這樣布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近期連二日受台積電（2330）、聯發科（2454）等大型權值股勁揚下，上檔有望將挑戰2,4000點大關。法人建議，台股上漲動能可期，建議定期定額分批布局，勿盲目追高。

台股元月題材多元，包括美國消費性電子展登場、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講，台積電16日法說會等，預期將捎來正面展望，目前台股技術面型態重回多方掌控，基本面題材持續熱絡，有助台股上演元月紅包行情。

整體上，日盛投信台股投資研究團隊表示，美國製造業ISM優於預期，顯示選舉後政策的不確定性下降，期待川普新政改善產業，有助於經濟保持擴張。

台股方面，外資回補買盤、CES展、財報法說會、美股財報等利多，有望助攻元月行情，基於整體利率環境有利美股與台股，加上經濟基本面有撐，建議投資人站在買方，趁勢布局台股基金，掌握AI後市表現。

日盛投信台股投資研究團隊分析，根據IMARC Group資料，2023年全球邊緣人工智慧市場規模達154億美元，至2032年將達709億美元，未來智慧城市、工作全自動化、零售業、智慧農業、智慧醫療、智慧居家等，都將需要AI 邊緣運算裝置的協助。

其中，在產業界加速投入AI相關產品和概念之下，將看到更多AI的應用面出現。尤其當生成式AI被更廣泛採用，運算也將逐漸朝邊緣擴展，意即更貼近終端使用者。研究機構普遍看好邊緣AI應用需求將持續增溫，將有利台灣科技產業再度大展長才。

AI 台股

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