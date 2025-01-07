外資買超111億元 最愛高股息ETF之外、鴻海也轉賣為買

台股7日以23,651.27點收盤，上漲103.56點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超111.3億元，統計外資買賣超個股發現，買超前兩大都是高股息ETF，賣超最多的則是中鋼（2002），另外，外資轉買超鴻海9,614張， 終止連十四賣。

CES開展，輝達（NVIDIA）周一收盤股價創高，激勵權王台積電持續開高大漲，盤中一度拉升至1,160元，創下歷史新高，帶領大盤指數上攻，盤中一度衝達23,943.95點。

台積電終場收在1,130元，上漲5元， 創收盤新高；鴻海也是上漲的表現，收在190元，漲幅2.98%，聯發科午盤急拉，以1,490元收盤，漲幅4.56%；台積電概念股也上漲居多，穎崴衝上漲停，漢唐收511元， 創下新高價。

台股以23,824.72點開高，但收盤漲幅縮小，以23,651.27點收盤，漲幅0.44%，三大法人買超172.86億元，包括外資買超111.3億元，投信賣超8.94億元，自營商買超（合計）70.5億元，其中自營商（自行買賣）買超24.16億元，自營商（避險）買超46.33億元。

統計外資買超前十大個股依序是復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、新光金、群創、陽明、群益台灣精選高息（00919）、國泰金、凱基金、泰金寶-DR、鴻海等；高股息ETF在外資買超前十名中占3檔，買超復華台灣科技優息36,257張最多，其次是買超元大台灣價值高息26,210張。

金融股也有3檔擠進外資買超前十名中，傳產股則僅有陽明1檔，另外，鴻海近期遭外資持續賣超，7日則是轉為買超9,614張。

統計外資賣超前十大個股依序是中鋼、台新金、長榮航、大同、宏達電、 聯電、遠東新、群益優選非投等債、中信中國50正2、台塑等；外資賣超中鋼20,827張最多，其次是賣超台新金15,728張；另外，台積電也遭外資賣超4,270張。