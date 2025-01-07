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黃仁勳點名聯發科 這檔測試介面股也強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（路透）
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（路透）

輝達執行長黃仁勳在CES宣布，5月將推出一款名為Project Digits的全球最小AI PC，核心晶片GB10 Grace Blackwell當中的CPU是和聯發科（2454）一起共同開發，帶動聯發科股價急漲，半導體測試載板廠雍智科技（6683）因握有聯發科天璣系列智慧型手機晶片的測試介面訂單，股價也大漲直衝漲停469元，創下歷史新高。

黃仁勳表示，Project Digits能讓研究員、工程師和學生都能參與並塑造AI時代。核心GB10由聯發科合作開發，消息一出聯發科股價應聲大漲，一度衝至1,500元，收1,490元，漲幅逾4%。聯發科大漲也帶動雍智科技股價繼續衝高，終場漲停亮燈，收469元。

雍智12月營收表現亮眼，達 1.84 億元，月增11.6%，年增59.5%，創新高，主因客戶對前、後段測試載板需求增加所致。累計2024年全年營收為 17.36 億元，年增 23.1%。

雍智除了耕耘半導體測試後段晶圓測試載板、老化測試載板（brun-in board），也持續發展前段晶圓測試探針卡，據了解，雍智現階段手握手機晶片大廠探針卡測試載板訂單，推升去年第4季產能利用率明顯優於第3季。

隨著晶片效能不斷提升，先進封裝的需求增加，所需的測試時間及複雜度都提高，帶動探針卡及老化測試載板需求。法人指出，雍智已經攻入AI產品所需的射頻IC、電源管理IC及高速傳輸等測試載板領域，正向靜待訂單進入爆發成長需求。隨著手機晶片及網通大廠探針卡訂單將落袋，以及AI布局開花結果，業績有機會更上一層樓。

晶片 聯發科

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