快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

農曆年期間有現金需求？ 基金入帳及贖回流程要注意

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
新台幣示意圖。圖／Ingimage
新台幣示意圖。圖／Ingimage

農曆春節即將到來，臺灣證券交易所公布集中交易市場114年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3日。投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序，以利資金準備。

投信法人表示，若投資人沒有迫切性的資金需求，則不需要在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行基金ETF理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。

群益投信表示，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期，使得款項年後才入帳。想要在農曆年前贖回入帳的話，以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，1月24日是最後贖回日，海外貨幣基金則須2個營業日，1月23日是最後贖回日。

國內股票基金最後贖回日則是1月21日，若以作業時間較長的海外股票基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，最晚也得在1月17日辦理；ETF部分則依上市櫃股票交易時間交割。不過基金講求的是長期投資累積複利績效，如投資人過年期間沒有資金需求，則不建議在農曆年前辦理贖回，反而可以運用年終獎金進一步規劃基金ETF理財。

春節 股票

延伸閱讀

農曆春節將屆 台南超高大樓、百貨商場消防演練過好年

大同要「發股利」買庫藏股

農曆春節將至 衛福部提醒提早預約長照服務

綠委指擋軍公教加薪 藍批覆議案排擠預算審查

相關新聞

台積電（2330）、聯發科（2454）昨開高走高當沖無本賺大錢！ 專家「十賭九輸」：乖乖存股

台積電、聯發科的股價走勢都是開高走高，先買後賣、沖到這兩支股票的當沖客等於做了無本生意就能賺大錢...

台股上漲103點收23651點 台積電上揚5元收1130元

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56...

農曆年期間有現金需求？ 基金入帳及贖回流程要注意

農曆春節即將到來，臺灣證券交易所公布集中交易市場114年農曆春節前最後交易日為1月22日，農曆春節後開始交易日為2月3日...

記憶體廠去年營收 旺宏創9年新低、威剛登14年高

記憶體廠旺宏與威剛去年營運表現不同調，旺宏去年營收新台幣258.83億元，創9年來新低，威剛去年營收突破400億元，為1...

台股上漲103點 三大法人買超172億元

CES展開展，台股7日開高，不過終場漲幅縮小，收在23,651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4,2...

台積電飆天價 這2檔概念股同創高 還有1檔千金股漲停

台股7日開高，朝24,000點叩關， 領軍上攻的仍是權王台積電（2330），早盤開高後一度衝達1,160元，再創下歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。