記憶體廠去年營收 旺宏創9年新低、威剛登14年高
記憶體廠旺宏與威剛去年營運表現不同調，旺宏去年營收新台幣258.83億元，創9年來新低，威剛去年營收突破400億元，為14年來新高。
受需求疲軟影響，旺宏去年12月營收滑落至18.16億元，創10個月來新低，第4季營收59.13億元，季減23.75%。旺宏去年總營收258.83億元，創9年來新低，年減6.3%。
旺宏先前預期，今年營運可望好轉，並無減產計畫，開發3D編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及企業級固態硬碟（SSD）等新產品是營運重點。
威剛去年12月營收28.87億元，創17個月來新低，不過第4季營收97.91億元，季增約4.87%。威剛去年總營收400.37億元，創14年來新高，年增18.81%。
威剛指出，去年全球通膨效應影響消費需求復甦不如預期，不過積極擴大全球通路及靈活庫存管理策略奏效，帶動去年營運攀升。
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