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台股上漲103點 三大法人買超172億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

CES展開展，台股7日開高，不過終場漲幅縮小，收在23,651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4,246.7億元，三大法人買超172.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超111.3億元，投信賣超8.94億元，自營商買超（合計）70.5億元，其中自營商（自行買賣）買超24.16億元，自營商（避險）買超46.33億元。

台積電（2330）一度大漲至1,160元，不過逢高出脫賣壓出籠，收1,130元，小漲0.44%，再刷新高價；輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES展發表最新的小型AI PC，表示聯發科（2454）和輝達合作打造了核心晶片GB10中的CPU，聯發科大漲收1,490元，漲幅4.56%。測試介面族群表現強悍，穎崴（6515）、雍智科技（6683）都攻上漲停，旺矽（6223）大漲逾9%，再創新高，挑戰千元大關。矽光子概念股中上詮（3363）亮燈漲停，也創下新高，聯鈞（3450）漲幅逾4%。

三大法人 自營商

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