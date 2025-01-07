台股上漲103點收23651點 台積電上揚5元收1130元

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4246.7億元。櫃買則收256.88點，上漲1.57點。台積電（2330）終場收1130元，上漲5元。

盤面上以類股來看，其他電子、生技、資訊服務、半導體、居家生活、電子零組件、電腦周邊、電子通路、數位雲端等較為強勢，而有塑膠、玻陶、油電燃氣、鋼鐵、橡膠、觀光、紡織表現較為疲弱。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、藥華藥（6446）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、緯穎（6669）、晟銘電（3013）、上詮（3363）、日月光投控（3711）、旺矽（6223）、AES-KY（6781）、采鈺（6789）等。

而量大弱勢的則有，上銀（2049）、台光電（2383）、宏達電（2498）、技嘉（2376）、台灣精銳（4583）、智邦（2345）、長榮（2603）、大同（2371）、佳能（2374）、昇陽半導體（8028）、天虹（6937）、聯電（2303）等。

統一投顧表示，美國公佈之製造業ISM優於預期，加上勞動市場與消費動能也保持穩健，皆展現美國經濟之韌性。而本周CES展開幕，最新科技趨勢題材有利相關AI、消費性電子族群股價表現。另一方面，本周將有大立光（3008）及下週台積電法說，加上科技大廠尾牙行情，皆有利基本面題材持續熱絡。目前台股技術面型態重回多方掌控，若量價配合得宜，農曆年前仍有高點可期，惟須觀察外資期貨空單變化。

另外，操作上建議擇優選股，並汰弱留強。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。