快訊

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

台股上漲103點收23651點 台積電上揚5元收1130元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56點，漲幅0.44%，成交量4246.7億元。櫃買則收256.88點，上漲1.57點。台積電（2330）終場收1130元，上漲5元。

盤面上以類股來看，其他電子、生技、資訊服務、半導體、居家生活、電子零組件、電腦周邊、電子通路、數位雲端等較為強勢，而有塑膠、玻陶、油電燃氣、鋼鐵、橡膠、觀光、紡織表現較為疲弱。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、藥華藥（6446）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、緯穎（6669）、晟銘電（3013）、上詮（3363）、日月光投控（3711）、旺矽（6223）、AES-KY（6781）、采鈺（6789）等。

而量大弱勢的則有，上銀（2049）、台光電（2383）、宏達電（2498）、技嘉（2376）、台灣精銳（4583）、智邦（2345）、長榮（2603）、大同（2371）、佳能（2374）、昇陽半導體（8028）、天虹（6937）、聯電（2303）等。

統一投顧表示，美國公佈之製造業ISM優於預期，加上勞動市場與消費動能也保持穩健，皆展現美國經濟之韌性。而本周CES展開幕，最新科技趨勢題材有利相關AI、消費性電子族群股價表現。另一方面，本周將有大立光（3008）及下週台積電法說，加上科技大廠尾牙行情，皆有利基本面題材持續熱絡。目前台股技術面型態重回多方掌控，若量價配合得宜，農曆年前仍有高點可期，惟須觀察外資期貨空單變化。

另外，操作上建議擇優選股，並汰弱留強。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台積電 台股

延伸閱讀

台股ETF受益人12檔創高 00919奪去年度人氣王

0050、00878、00919、00929…2025年怎投資？專家：有台積電的ETF絕對是首選

台股封關日22號…川普上任兩天就休市！ 達人：對長期投資者只是期間波動而已

12檔台股ETF受益人創高 00919奪2024年度人氣王

相關新聞

台積電（2330）、聯發科（2454）昨開高走高當沖無本賺大錢！ 專家「十賭九輸」：乖乖存股

台積電、聯發科的股價走勢都是開高走高，先買後賣、沖到這兩支股票的當沖客等於做了無本生意就能賺大錢...

台積電飆天價 這2檔概念股同創高 還有1檔千金股漲停

台股7日開高，朝24,000點叩關， 領軍上攻的仍是權王台積電（2330），早盤開高後一度衝達1,160元，再創下歷史新...

台股上漲103點收23651點 台積電上揚5元收1130元

台股7日勁揚，早盤以23824.72點開出，盤中最高一度達23943.95點，終場收23651.27點，上漲103.56...

台積電ADR暴衝 台積電開1,150元 台股早盤漲逾300點

台股7日開盤指數為23,824.72點上漲277.01點，台股早盤漲逾300點，最高達23,943.95點。台積電（23...

台股封關日22號…川普上任兩天就休市！ 達人：對長期投資者只是期間波動而已

有人認為股市放長假，這中間變數不少，加上川普剛上任兩天台股就休市，若有不測風雲可能會受傷！

塑化股觸底反彈！台聚（1304）攻漲停、台塑集團回神？專家：小心季線壓力

今（6）日台股塑化族群全面走強，除了台塑四寶強彈外，台聚集團的台聚(1304)更是強攻漲停板，讓不少投資人開始思考：塑化股去年的低迷是否已經結束，未來是否有機會走出新的多頭行情？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。