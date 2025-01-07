台股續強 午盤後漲幅收斂 科技股帶頭衝鋒
台股延續昨日強勢表現，7日持續開高，早盤最高一度拉升至23,943.95點，上漲超過300點，後續午盤過後漲幅稍有收斂，盤中上漲逾200點，其中今日漲勢股要集中於科技股，包含IC設計、資訊服務、電子零組件、電腦周邊等。
法人表示，雖大盤強勢，但畢竟目前台股仍未脫離大箱型格局，而近日新台幣匯率因強勢美元創波段新低亦不利外資期/現貨操作反轉偏多，對於台股反覆回測 23,000 點支撐的可能性不能完全排除，因此，逢高不忘適時落袋，選股以趨勢產業搭配指標低檔為主。
另外，CES展正式登場，主題圍繞AI、汽車科技與先進移動、數位健康等三大主題，其中也聚焦幾個AI應用熱門，包括穿戴式裝置、機器人與太空科技。未來智慧城市、全自動工廠、零售、智慧農業、智慧醫療與智慧家庭等將需要 AI 邊緣運算裝置輔助。
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