台積電（2330）、聯發科（2454）昨開高走開當沖無本賺大錢！ 專家「十賭九輸」：乖乖存股

1月6日的全國股民笑嘻嘻，不但加權指數大漲639點，當沖客（當日沖銷的投資人）更是「喜沖沖」，因為多支權值股例如台積電、聯發科的股價走勢都是開高走高，先買後賣、沖到這兩支股票的當沖客等於做了無本生意就能賺大錢，再加上立法院的當沖降稅法案正好趕2024年（去年）底前過關，延長三年到2027年，當沖賣股一樣只要繳千分之1.5的證交稅就好，此時一定有很多股民想要積極投入當沖交易的行列。

然而，你真的想做當沖客嗎？看完以下的數據，你就會嚇到不敢做當沖交易了。

我們就拿證券交易所去年12月份單月最新統計的數據來看，當沖賣出的總金額2.9469兆，減去當沖買進的總金額2.9407兆，賺到的當沖差額是61.666億元，再扣除券商買賣都要收取的當沖交易買賣手續費（以成交金額的0.125%計算）、當沖賣出總金額的0.15%證交稅，這兩者合計要花上117.876億元的當沖交易成本，最後會算出56.21億元的當沖虧損金額。

以各界現在預估平均每天約有15萬股民會進行當日沖銷交易（不管是偶而沖、還是天天沖），這去年12月份當沖交易產生的56.21億元總虧損，平均每位當沖客就虧錢了3.74萬元，相當於上班族一整個月的薪水啊！在這樣的平均虧損的大額數字之下，就算你是當沖交易的高手、老手，每天、每週或每個月當沖下來能賺到的錢也不會太多的。

為什麼在股市裡看似簡單的「先低買、後高賣」或是「先高賣、後低買」的無本錢當沖交易，實際上投資人卻是賠錢的居多呢？

原因很簡單，就是你從小學、到大學、入社會聽到煩的「十賭九輸」這句老話。

說得再清楚一點，當沖交易就是你下了買單或賣單之後，整個金錢遊戲就進入了個人的「賭運」模式：賭運好的話，你做多買進的股價上漲就讓你賺錢；賭運差的話，你先放空的股價就來個一路走高、讓你大賠錢。

可是你會說：我很熟練股市的技術分析、股價線圖、量價關係...用來輔助當沖交易，可以增加賺錢機率。

但問題是這些股市技術分析、量價關係等數字資訊，還是要拉長一點周期（例如日線、周線）才比較有參考的價值，幾分鐘、幾小時、一天內的盤勢變化實在很大又快，這些技術分析是沒啥用處的。

總歸一句話，好好的當你的上班族、退休族，乖乖的存股票、存配息型或市值型ETF，當沖過活的白日夢就連做都不要做了啦！

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