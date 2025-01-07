台積電飆天價 這2檔概念股同創高 還有1檔千金股漲停

台股7日開高，朝24,000點叩關， 領軍上攻的仍是權王台積電（2330），早盤開高後一度衝達1,160元，再創下歷史新高價， 市值衝達30兆元，台積電概念股也跟進上漲居多，千金股穎崴（6515）亮燈漲停之外，漢唐（2404）及旺矽（6223）雙雙大漲飆上天價，旺矽距千金股僅一小步，盤中漲幅逾8%。

台積電早盤以1,150元開高後一度衝達1,160元， 再創歷史新高價， 盤中漲幅逾1%，台積電大漲，帶動相關概念股的漲勢，穎崴以1,130元開高走高，衝上漲停1,225元；還有兩檔則是衝上歷史新高，其中，旺矽朝千金股挺進中。

旺矽早盤916元開出，一度衝達988元，創下歷史新高，上漲87元， 漲幅9.21%， 盤中漲幅逾8%，成為準千金股；漢唐以493元開高後走高，衝破500元關卡，一度拉升至518元，上漲30.5元， 漲幅6.25%， 寫下歷史新高價，盤中漲幅逾5%。

法人表示，台積電先進製程比重攀升，半導體設備廠漢唐深耕台積電2奈米專案，同時跨足台積電CoWoS先進封裝廠建造領域，另外，AI伺服器建置與高頻寬記憶體（HBM）需求將持續增加，都將是漢唐業績成長的主要動能。

受惠台積電等大型半導體廠持續建廠，漢唐訂單能見度佳，法人看好去年第4季到今年的營收表現，預估在專案陸續入帳的挹注下， 漢唐去年全年獲利有機會創下歷史新高

半導體測試介面暨設備廠旺矽，去年前3季每股稅後純益（EPS）16.84元，法人預估，去年全年可望賺進二個股本，看好旺矽今年營運可望續登高。

台積電創天價， 多數概念股7日跟著表態上漲，弘塑（3131）一度衝達1,605元， 盤中漲幅逾9%；萬潤（6187）盤中上漲逾5%；辛耘（3583）、家登（3680）、京元電子（2449）、京鼎（3413）、日月光投控（3711）、M31（6643）、力旺（3529）等也都是上漲表現。