台積電ADR暴衝 台積電開1,150元 台股早盤漲逾300點

台股7日開盤指數為23,824.72點上漲277.01點，台股早盤漲逾300點，最高達23,943.95點。台積電（2330）開盤價1,150元，上漲25元。

群益投顧表示， 川普利空主旋律為關稅議題，稅率、數量、時程等皆高度不確定；反觀川普利多如減稅、降低油價、鬆綁各行業法規等尚具相當程度想像空間，美股與台股未來展望樂觀，紅包行情值得期待。多項題材正持續發酵：1/6美國CES展、1月中旬輝達執行長來台，可望再颳黃仁勳旋風；1/16台積電法說會，1/20川普正式上任，1/29美國聯準會公布利率決議，拖延近三年的俄烏戰爭劃下句點後的龐大重建商機。台股中長線持續看好，可擇優布局績優股。

操作題材可留意：

1.比特幣之適法性與接受度與日俱增─川普堅定表示將建立比特幣國家戰略儲備，各方陸續表態跟進，美國參議員提出《2024年比特幣法案》，主張五年期間用36兆美元購入百萬枚比特幣，日本議員濱田聰亦提議政府思考建立比特幣國家戰略儲備，巴西政府擬提出比特幣準備金等法案。目前全球投資比特幣國家、大型企業、衍生性金融商品等總計超過90個，公開持有超過270萬枚比特幣，占比特幣總供應量13%，預期未來將持續攀升，有利比特幣長期走勢。

2.遊戲相關概念股值得留意─2025年1月23至26日台北國際電玩展登場，預期AI應用將成為市場關注焦點，包括強化玩家體驗的AI輔助電競NB、生成式AI輔助開發設計遊戲等。由於是全球首場遊戲產業大展，預期各業者將發表多款遊戲，相關遊戲題材

可望逐漸發酵。

周一（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,706.56點，下跌25.57點、跌幅0.06%；S&P500指數上漲0.55%；那斯達克指數上漲1.24%；費半指數上漲2.84%。台積電ADR漲5.46%，收在歷史新高220.01美元較台北交易溢價28.6%。彭博資訊分析師認為，台積電2024年第4季營收可望超越市場預期的新台幣8,520億元，毛利率有望擴張至58%的兩年高點。台積電預定1月16日公布2024年第4季財報，並召開法說會

半導體股大漲推動之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一漲到逾一周最高。外媒報導暗示川普可能採取比預期更溫和的關稅立場。輝達（NVIDIA）上漲3.4%、超微（AMD）漲3.3%、美光科技（Micron）上漲10.5%和美超微電腦（Super Micro Computer）大漲9.4%。美國10 年期公債殖利率觸及5 月以來最高，美國10年期公債殖利率收在4.616%。30年期公債殖利率觸及4.836%。

三大法人周一集中市場合計買超643.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超520億元，投信賣超10.9億元，自營商（自行買賣）買超5.1億元，自營商（避險）買超8.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少5,797口至9,261口，其中，外資淨空單減少7,112口至32,862口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,771口至11,355口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,200點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.87上升至1.13。VIX指數上升0.26至18.16。外資台指期買權淨金額-0.5億元 ; 賣權淨金額0.12億元。整體選擇權籌碼面中性。