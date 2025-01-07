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台股封關日22號…川普上任兩天就休市！ 達人：對長期投資者只是期間波動而已

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

＊原文發文時間為1月6日

今天早上看新聞，財經記者已經在提醒大家台股的封關日啦！

2025年台股的封關日為1/22日（星期三），2/3日（星期一）新春開盤，股市開始恢復正常交易。

台股封關：1/22（三）

台股春節休市日期：1/23（四）～2/2（日）

台股開盤：2/3（一）

然而有人認為股市放長假，這中間變數不少，加上川普剛上任兩天台股就休市，若有不測風雲可能會受傷！但是我則覺得這是中短期投資者需要注意的事情，對於長期投資者而言，這只是期間的波動而已。

大家會怎麼面對台股封關呢？賣股？還是長抱？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 川普 春節

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