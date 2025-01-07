台股封關日22號…川普上任兩天就休市！ 達人：對長期投資者只是期間波動而已
＊原文發文時間為1月6日
今天早上看新聞，財經記者已經在提醒大家台股的封關日啦！
2025年台股的封關日為1/22日（星期三），2/3日（星期一）新春開盤，股市開始恢復正常交易。
台股封關：1/22（三）
台股春節休市日期：1/23（四）～2/2（日）
台股開盤：2/3（一）
然而有人認為股市放長假，這中間變數不少，加上川普剛上任兩天台股就休市，若有不測風雲可能會受傷！但是我則覺得這是中短期投資者需要注意的事情，對於長期投資者而言，這只是期間的波動而已。
大家會怎麼面對台股封關呢？賣股？還是長抱？
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言