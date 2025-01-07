台股封關日22號…川普上任兩天就休市！ 達人：對長期投資者只是期間波動而已

今（6）日台股塑化族群全面走強，除了台塑四寶強彈外，台聚集團的台聚(1304)更是強攻漲停板，讓不少投資人開始思考：塑化股去年的低迷是否已經結束，未來是否有機會走出新的多頭行情？

2025-01-07 07:49