新年假期當周 全球市場走勢震盪

受到股市評價水準偏高、美國準總統川普上台後的政策不確定性、聯準會貨幣政策動向等因素影響，新年假期當週全球股市走勢震盪，所幸，美國12月ISM製造業指數報喜仍有助提振市場信心。就資金流向而言，近週整體股票型ETF獲333.89億美元資金淨流入，主要為美國市場獲280.85億美元資金流入，其餘中國、亞洲與歐洲市場分別獲19.55億、13.14億與0.8億美元流入，但日本市場遭3億美元資金流出。依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為科技、非核心消費、通訊；淨流出金額最高的產業為工業，其次為金融、能源。

富蘭克林證券投顧表示，2024年為全球金融市場的豐收年度，進入2025年元月行情，評估四大議題將牽動盤勢，包括1/20川普就職的政策起手式、美國企業財報、利率會議(1/24日本央行、1/28~29聯準會、1/30歐洲央行)、重要產業活動(1/7~10美國消費性電子展、1/13~16摩根大通醫療年會)，預期美國資產將穩居主流，AI及川普政策受惠標的將擔綱多頭先鋒，惟川普的關稅及貿易保護主義將不定期擾動盤勢，建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，打造穩中求進的投資組合。其中核心配置因應川普2.0政策對經濟及通膨前景的不確定性，預期2025年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨著債券收益率墊高增添投資吸引力，建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動；股市部分看好川普紅利機會(美國小型股/創新科技/公用事業/基礎建設產業)，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，美國新政府有望推出更多有利於科技領域的政策，如：延長《減稅及就業法案》、擴大研發稅收抵免、支持加速折舊以減少企業稅負擔、減少反壟斷審查、放鬆對AI/自動駕駛(FSD)/太空科技/加密貨幣等領域的監管、加速IT人才合法身分審核、提名親市場的聯邦貿易委員會(FTC)主席等，這些措施有利於科技業吸引更多一流人才、提振企業獲利、創造更友善的科研發展環境、加速關鍵領域發展，進而使美國在科技領域保持長期領先地位。

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾認為，與大型股相比，美國小型股八成左右的營收來自境內，能夠更直接地受惠於美國經濟成長，受到地緣政治衝突及貿易保護主義的影響較小，而川普提倡的「美國製造」政策都成為小型股的利基。看好川普政府以美國優先的政策將促進製造業回流、創造就業、提升國內晶片製造能力以及基礎建設的更新，有利於基金側重的工業、科技與消費耐久財三大產業。