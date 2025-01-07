塑化股觸底反彈！台聚（1304）攻漲停、台塑集團回神？專家：小心季線壓力

【文．玩股華安】

今（6）日台股塑化族群全面走強，除了台塑四寶強彈外，台聚集團的台聚(1304)更是強攻漲停板，讓不少投資人開始思考：塑化股去年的低迷是否已經結束，未來是否有機會走出新的多頭行情？

回顧去年，塑化股遭遇了多重利空壓力：

1、中國ECFA取消優惠

自中國宣布對台灣塑化產品取消ECFA優惠後，台灣塑化業者的出口競爭力明顯削弱，產品毛利率受到擠壓。

這一政策對台灣塑化產業影響深遠，特別是對依賴出口的台聚集團，去年營收表現承受不小壓力。

2、碳費政策壓力

隨著全球碳權交易趨勢，台灣也開始推行碳費政策，且今年開始徵收，對於高耗能、高排放的塑化產業來說，直接增加了生產成本。

台塑集團和台聚集團因生產規模大、排放量高，成為首當其衝的對象。

受這些因素影響，塑化股在去年股價持續下跌，幾乎成為投資人避之不及的族群。

然而，隨著冬季到來，塑化股開始醞釀反彈契機，因每年冬季是塑化股的傳統旺季，市場預期塑化報價可望回升，此外近期國際原油價格持續走高，也增強了塑化股的反彈力道。

噩夢是否真正結束？

雖然塑化股近期走強，但要說「噩夢已經結束」仍需謹慎評估：

1、短期利多：國際油價走高帶來利多，加上中國經濟刺激政策預期可能帶動塑化需求增溫。

2、長期挑戰：碳費壓力仍在，未來碳排放管理可能進一步加嚴，企業在綠能轉型上的投入也將成為重要關鍵，也讓台塑為因應這些情況，去年6月至年底添新設備裂解爐與廢氣燃燒爐以減少汙染。

對於台塑、台聚集團而言，目前僅是短線的跌深反彈，如何在綠能趨勢下突破重圍，才能真正擺脫政策帶來的壓力。

雖短期受旺季需求帶動，塑化族群可望延續反彈力道，但在獲利能力無法獲得大幅改善下，仍需留意季線壓力。

從去年來看，台塑四寶時常反彈回季線後，再持續向下走低，塑化股的噩夢是否真正結束，或許還需要時間來驗證。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：塑化股強彈！台塑、台聚集團的噩夢結束了嗎？