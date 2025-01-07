鴻海目標價喊到263元

高盛發布最新報告指出，鴻海（2317）去年12月業績表現亮眼，看好下一代機架式AI伺服器出貨量增加，以及一般伺服器和網路設備需求復甦，給予「買進」評等，目標價263元。

高盛認為，AI伺服器前景仍然樂觀，鴻海也透露已為未來兩年伺服器系統和液態冷卻元件準備好產能，下一代機架式AI伺服器量產時程將如期於今年第1季完成，並且對未來二至三年強勁成長保持樂觀。

高盛預期，鴻海元月合併營收將因農曆年導致工作天數減少而微幅下滑，但2月和3月合併營收將呈現月成長，反映下一代AI伺服器產能提升和主要智慧手機客戶推出新品；預估今年第1季營收將較去年同期成長34%。

高盛指出，鴻海去年12月合併營收優於預期，除AI伺服器出貨亮眼之外，PC和消費性電子產品同樣呈現年成長，即便呈現月減，主要是因為PC客戶在去年11月推出新產品，以及消費性電子產品在假日季節來臨前備貨所致。

鴻海旗下鴻華先進和富智康（FIH）將分別在美國消費性電子展（CES）展示最新電動車及車用電子方案。展望2025年鴻海電動車事業版圖，預期旗下Model B車款將於今年量產，並針對北美市場力推升級版Model C。