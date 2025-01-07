快訊

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

鴻海目標價喊到263元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

高盛發布最新報告指出，鴻海（2317）去年12月業績表現亮眼，看好下一代機架式AI伺服器出貨量增加，以及一般伺服器和網路設備需求復甦，給予「買進」評等，目標價263元。

高盛認為，AI伺服器前景仍然樂觀，鴻海也透露已為未來兩年伺服器系統和液態冷卻元件準備好產能，下一代機架式AI伺服器量產時程將如期於今年第1季完成，並且對未來二至三年強勁成長保持樂觀。

高盛預期，鴻海元月合併營收將因農曆年導致工作天數減少而微幅下滑，但2月和3月合併營收將呈現月成長，反映下一代AI伺服器產能提升和主要智慧手機客戶推出新品；預估今年第1季營收將較去年同期成長34%。

高盛指出，鴻海去年12月合併營收優於預期，除AI伺服器出貨亮眼之外，PC和消費性電子產品同樣呈現年成長，即便呈現月減，主要是因為PC客戶在去年11月推出新產品，以及消費性電子產品在假日季節來臨前備貨所致。

鴻海旗下鴻華先進和富智康（FIH）將分別在美國消費性電子展（CES）展示最新電動車及車用電子方案。展望2025年鴻海電動車事業版圖，預期旗下Model B車款將於今年量產，並針對北美市場力推升級版Model C。

AI 伺服器 鴻海

延伸閱讀

鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

高球／鴻海錦標賽228連假登場 150萬美元獎金再創新高

鴻海（2317）被外資狂賣壞了嗎？ R爸：8月5日跌到161元回頭看是絕佳機會

鴻海加碼投資美國113億 累計8月以來逾200億元

相關新聞

外資大掃貨買超520億元…台股衝出四亮點 躍最強亞股

台股昨（6）日外資歸隊，買超520億元，台積電領軍大漲，電金傳全面走強，加權指數終場上漲639點收23,547點，寫下四...

法人投資教戰 台股六大族群聚焦

台股上周失守季線並跌破23,000點，加上今年元月仍有不少變數，一度讓投資人懷疑今年是否沒有元月行情。不過，昨（6）日台...

台積神勇 股價、市值登頂…外資提前押寶法說行情

台積電ADR上周五創新高價，市場昨（6）日提前啟動法說會前押寶行情，普通股股價開高走高，開盤即站上前波歷史高價1,100...

信驊營收火 寫三個新高

股王信驊營運大發威，昨（6）日公布去年12月合併營收7.37億元，創新高，月增8.2%，年增131.3%，並推升去年第4...

強勢股衝高 法人捧

外資回歸帶動台股昨（6）日反彈收復所有均線，盤面強勢股各自表態。投顧法人指出，台積電（2330）、群益證等領先大盤越過去...

台積電利多不斷 外資按讚

趕在台積電下周四（16日）法說會前，外資券商高盛、摩根士丹利證券（大摩）搶先發出最新報告按讚，不僅維持「買進」及「優於大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。