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台積電利多不斷 外資按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

趕在台積電（2330）下周四（16日）法說會前，外資券商高盛、摩根士丹利證券（大摩）搶先發出最新報告按讚，不僅維持「買進」及「優於大盤」評級，高盛更將目標價由1,320上調至1,355元，為2025年首家率先調高台積電目標價的外資券商。

高盛科技產業分析師呂昆霖表示，台積電2025年開局良好，今年美元營收有望年增26.8%，主因AI、高速運算（HPC）應用領域強勁增長，以及其它先進製程代工廠競爭壓力減弱等，因此維持「買進」評級、目標價由1,320上調至1,355元，調幅2.6%。

此外，後市競爭環境將對台積電更有利。

其中，三星和英特爾發展先進製程面臨不少困難，預計3奈米、5奈米價格將漲中高個位數百分比，CoWoS價格將從2025年起漲10%以上。在更高價格支持下，預計台積電毛利率將從2024年的56.1%，增長到2025年的59.3%。

資本支出方面，呂昆霖預計，台積電2025年將達約400億美元，高於2024年的300億美元。儘管支出增加，其資本強度預計仍將維持在大約30%的水準。展望後市，台積電2025年大部分的資本支出將用於擴展2奈米製程，以及CoWoS技術產能，為未來成長奠定基礎。

大摩半導體產業分析師詹家鴻則表示，台積電2025年首季營收將季減5%、毛利率可能滑落至約57%，主因iPhone季節性因素影響，而iPhone 16的銷售上行空間也有限。

台積電 高盛

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