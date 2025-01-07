台積神勇 股價、市值登頂…外資提前押寶法說行情

台積電ADR上周五創新高價，市場昨（6）日提前啟動法說會前押寶行情，普通股股價開高走高，開盤即站上前波歷史高價1,100元，終場漲50元、收1,125元，改寫新天價，貢獻大盤漲點逾400點，市值亦衝上29.17兆元新高，蓄勢挑戰30兆元大關。

外資昨日擴大買超台積電2.94萬餘張，買超張數為2024年10月18日以來最多，是推升台積電昨天股價勁揚的最大助力。台積電周一ADR早盤漲4.5%。

台積電本周將公布2024年12月營收，1月16日舉辦法說會。法人預估，台積電去年12月營收將小幅月減個位數百分比，由於台積電去年10月、11月累計營收已達5,902.98億元，換算美元已達成去年第4季美元營收財測約68.6%至70.7%，預期上季美元營收財測目標應可順利達成，並且有機會超標。

台積電股價

受惠於AI應用與智慧機新品矽含量提升，台積電去年前11月合併營收達2.61兆元，年增31.8%。

台積電先前釋出2024年第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，單季美元營收約介於261億美元至269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1%至14.5%）。

法人預估，台積電受惠3／5奈米家族產能滿載，將在法說會釋出2025年首季淡季不淡，以及2025年美元營收持續雙位數成長等樂觀展望，代表台積電2025年將首度挑戰年營收跨越千億美元的新里程碑，是全球純晶圓代工廠首例，以新台幣當前匯率換算，將首度跨過3兆元整數關卡，同步挑戰新高。

台積電股價、市值同寫新猷之際，其先進製程擴廠計畫下的「中科二期園區擴建案」也再推進一步，最大地主興農育樂公司昨日召開股東會，通過處分興農球場案。

中科管理局近日將與興農簽訂土地協議價購合約，本季將如期交廠給台積電。

中科管理局強調，與興農公司經過多次協調，興農已將保障球證權益納入條文。

不過據了解，興農公司目前尚未與球場會員自救會就收回球證的金額達成共識，自救會揚言，將聘請律師採取法律行動，也不排除發動抗爭、爭取自身權益。

目前，中科管理局已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，而一旦與最大地主興農簽約後，同意協議價購土地面積比例將達99.88%，只差二位地主尚未同意協議，依法將進入強制徵收作業。