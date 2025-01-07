法人投資教戰 台股六大族群聚焦

台股上周失守季線並跌破23,000點，加上今年元月仍有不少變數，一度讓投資人懷疑今年是否沒有元月行情。不過，昨（6）日台股大漲639點，宣告元月行情啟動。法人點名後市可留意六大族群，電子股留意人工智慧（AI）強勢股、輝達概念、台積電（2330）供應鏈，傳產股則可關注塑化、水泥、鋼鐵。

富邦投顧董事長陳奕光指出，昨日台股盤面很明顯是技術線型右上角的AI相關強勢股繼續上漲，不過，右下角的產業如塑化類股也開始動了。AI目前已經進化到3.0，1.0是雲端，2.0是伺服器，3.0是AI PC、AI手機、機器人、醫療等相關應用，也是此次CES展將帶來的相關熱門題材，投資人可持續留意。

此外，特殊應用晶片（ASIC）相關供應鏈也會有補漲空間。傳產股方面，可留意集團股，如塑化、水泥、鋼鐵等，因位階已相對低，且近期已經有跌不下去跡象，可伺機切入。

台新投顧副總經理黃文清分析，加權指數大漲以後化解整理的型態，待收斂三角整理結束以後，就有機會再上攻。電子主流仍是AI，消費性電子展（CES）帶來的是題材，不過，更需要留意的是下周（1月16日）台積電的法說會，法說內容動見觀瞻，將影響相關供應鏈及台股後市行情能否續攻。