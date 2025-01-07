外資大掃貨買超520億元…台股衝出四亮點 躍最強亞股

台股昨（6）日外資歸隊，買超520億元，台積電（2330）領軍大漲，電金傳全面走強，加權指數終場上漲639點收23,547點，寫下四大亮點，包括單日漲點史上第四大、單日市值增加史上第四大、台積電（2330）創天價、外資買超史上第七大，一掃2025年開紅盤慘跌陰霾。

法人指出，台股昨日大漲化解破底危機，接下來有望挑戰前高23,713點，若能成功，農曆年封關有機會站上24,000點。

上周五美股四大指數收紅，又以費城半導體上漲2.8%表現最強，激勵昨日台股跳空開高，包括台積電概念、金融、台塑四寶等族群表現亮眼，並寫下四亮點，為昨日最強亞股。

台股寫四大亮點

一是台股上漲639點收23,547點，是史上第四大漲點，一舉收復5日、10日、月線、季線，重新站在各均線之上，成交量擴增至4,238億元。

二是上市市值增加2.05兆元，達75.82兆元，上櫃市值增加835億元，達6.53兆元，合計上市櫃市值增加2.13兆元，達82.36兆元。其中上市單日市值增加2.05兆元是史上第四大，上市櫃市值增加2.13兆元則是史上第三大。

三是台積電大漲50元收1,125元，創新天價，市值增加1.29兆元達29.17兆元，主因外資大買326.9億元；單日上漲50元，為史上第三大，與2024年10月18日相同。

四是外資單日買超520億元，為史上第七大，連二買，累計買超611億元，更將今年來賣超轉為買超337.7億元；且外資期貨空單一舉減少7,112口，外資淨空單降至32,862口。自營商也大買超134.6億元，投信則因ETF換股，賣超10.9億元，合計三大法人買超643.6億元。八大公股行庫趁機調節112.8億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清的看法，台股昨日大漲化解破底危機，且上市櫃上漲家數1,277家，遠多於下跌家數428家，代表盤面結構健康，並非「拉積盤」。如果能先突破前高23,713點，封關就有機會站上24,000點。