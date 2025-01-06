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製鞋景氣復甦！志強、百和去年營收同步兩位數增長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）與鞋材大廠台灣百和（9938），6日公布去年12月營收。志強12月合併營收14.31億元，月減14.8%、年增18.1%，連續12個月年增正成長；百和12月合併營收12.68億元，月減1.2%、年增24.0%， 為連續10個月年增正成長。

隨著全球製鞋產業景氣復甦，志強去年全年合併營收184.44億元、年增29.8%，為歷年同期次高。百和去年全年合併營收154.61億元、年增24.2%，則為歷年同期第三高。

志強去年第4季旺上加旺，單季合併營收52.05億元，季增21.2%、年增29.2%，為近九個季度以來高點。志強表示，目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。

志強去年前三季毛利率21.1%，較2023年同期15.8%增加5.3個百分點，淨利11.31億元、年增203.2%，每股稅後純益5.78元，獲利為歷史同期次高，法人估，去年每股稅後純益上看8元以上。

展望未來，今年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃足球賽（世俱盃），2026年還有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，預計今年量產出貨，有望進一步挹注營運成長動能。

目前，志強印尼建廠進度順利，新廠預計今年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。

百和第4季合併營收38.65億元，季減10.5%、年增22.4%，為單季同期第三高。去年前三季稅後淨利11.38億元、年增145.8%，每股稅後純益3.82元，法人估，全年每股稅後純益有機會站上5元以上。

因應產業景氣回升，百和也持續擴充產能，印尼廠去年已完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠獲利也將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在今年。

展望未來，百和在國際品牌客戶庫存調整告一段落，加上新品牌訂單挹注，新產能開出，以及子公司百和興業經編網布出貨持續成長帶動下，法人估，百和今年營收將維持成長腳步，獲利則有機會創高。

營收 百和

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