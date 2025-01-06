台積電股價創高...創投公會理事長邱德成：創新板2.0要養成護國群山

台積電今天股價創新高，並帶動台股單日大漲近640點，已成為證交所今舉行的創新板記者會熱門話題。創投公會理事長邱德成指出，台積電雖然從上市之初至今市值已成長400倍，但比起輝達、微軟公司是小巫見大巫，新創公司在初始階段能接觸到更多投資人是重要關鍵。

邱德成指出，台積電從1994年掛牌上市到現在，當年上市價格90元，股本78億，連續漲停10幾天，直到每股150、160元才打開，而在30年來台積電的市值成長400倍，但對照同一期間國外公司的成長，「台灣是小巫見大巫」，因為輝達的市值已成長為上市之初的5000多倍，微軟則成長4000多倍，可見得市場制度對新創公司非常重要，才能有爆發性的成長。

邱德成形容，創新板制度取消了「合格專業投資人」制度，也就是創新板2.0，這是很重要的突破，「形同推倒了柏林圍牆」。他指出，過去監管機構對新創公司太嚴，新創公司要能進入資本市場，面臨包括獲利，營收、要有承銷商推薦等這些要求限制太多，好在現在證交所由董事長林修銘領軍已在陸續解除，他更強調，尤其合格投資人更是怪規定。

邱德成強調，金管會的亞洲資產管理中心要壯大，就要靠新創事業，尤其是40年前養成了護國神山台積電，20多年前養成聯發科，但過了20、30年之後，還能養成什麼，對未來子孫如何交待是重要課題，因此他認為創新板2.0是很要的突破，在推倒了柏林圍牆之後，來迎接更多新創公司來掛牌。

他也強調，台灣不能只有台積電，「要有一片護國群山，2.0就是在為護國群山鋪路，才能讓台灣新創事業打國際盃、亞洲盃！」邱德成指出，台灣的製造業有獨步全球的技術，台灣的投資人也最了解科技事業發展，他相信未來可形塑台灣成為「亞洲的那斯達克，全球重要投資基地。」他指出，投資新創就是投資台灣的未來，讓台灣打入世界盃，並站上國際舞台最關鍵之處。