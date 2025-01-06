就市論勢／半導體供應鏈 看俏

盤勢分析

美股在總體經濟包括美國供應管理協會（ISM）3日公布去年12月製造業指數升至49.3，明顯優於市場預期，並且連續第二個月成長並寫下九個月新高，顯示美國製造業的正面發展預期。另外，2024年美國新車銷量有機會升至五年來新高，銷量預計突破1,580萬輛，這是創下2019年以來新高，顯示美國汽車消費市場明顯復甦。

美國ISM的回復與美國汽車市場的可能創五年新高，更進一步推升美國經濟的信心，也造就美股的明顯彈升。其中，費城半導體指數今年至今上漲3.7%，高於同期那斯達克指數的1.6%與S&P500指數的1%。

投資建議

對於市場中長期維持較正面看法，看好半導體晶圓代工龍頭的財報與展望，並且引領相關供應鏈積極反彈。

昨（6）日盤面出現明顯大漲，台股上漲639點，收在23,547點，漲幅2.7%，成交量升至約4,238億元。昨日上漲類股包括電池族群的漲幅5.7%、IC載板4.5%、五大泛用樹脂4.4%、油電燃氣4.4%；相反地，昨日投影機出現3.8%的修正、手機出現1.3%的修正、機器人指標1.2%的向下修正；建議資金持續加碼半導體龍頭供應鏈、ASIC與半導體設備。