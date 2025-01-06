外資回歸帶動台股昨（6）日反彈收復所有均線，盤面強勢股各自表態。投顧法人指出，台積電（2330）、群益證等領先大盤越過去年10月18日高點，且獲法人買盤進駐個股，將扮演上攻領頭羊，吸引短多關注。

美國供應管理協會（ISM）數據顯示，美國上月製造業指數表現優於預期，新訂單及新出口訂單均上升，暗示製造業烏雲可能開始消散，激勵美股上周五四大指數全面上揚，台股昨日隨外資強力回補，呈現量價齊揚格局。

凱基投顧分析，台股日KD指標在50多方區以上交叉向上，考量紅盤日經歷長黑棒跌破短中期均線的帶量清洗籌碼後，立即轉強突破壓力區，預料短中期均線糾結區23,000至23,100點附近將具強勁支撐，近期量能若能控制於4,000億元附近，將有利持續挑戰去年10月18日型態高點23,713點。

篩選法人近五日買超逾1,000張、昨日股價強勢，且領先大盤越過去年10月18日的代表個股，包括AES-KY、藥華藥、上詮、南電、景碩、技嘉、台積電、波若威、群益證、順達、微星、台光電等，單日漲幅2.6%至9.9%不等。

電池備援電力模組（BBU）、矽光子等人工智慧（AI）次族群持續扮演盤面輪動要角，AES-KY昨日攻頂收1,165元，蓄勢挑戰1,210元掛牌後歷史新天價，帶動順達科持續強勢整理；上詮漲7.8%收269.5元新猷，波若威連動強漲。

印刷電路板（PCB）族群亦有強勢指標表態輪漲，低基期的ABF載板股南電公布上月營收月增3.8%，主要拜HPC訂單增溫，股價漲7.7%收139元，景碩則漲6.3%收109.5元，同步改寫本波反彈高點，至於銅箔基板廠台光電上月營收創歷史新高，股價高檔震盪。