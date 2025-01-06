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2024年全年外資創史上淨匯入新高、賣超台股第二大紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會統計，2024年全年外資創史上淨匯入新高、賣超台股第二大紀錄。本報資料照片
金管會統計，2024年全年外資創史上淨匯入新高、賣超台股第二大紀錄。本報資料照片

根據金管會證期局對外資進出最新統計，去年截至12月底累計淨匯入371.96億美元，折合1.2兆台幣，已創下史上新高紀錄，不過，去年全年的外資累計賣超台股金額，累計賣超約新台幣6825.7億元，亦創下史上自2011年統計以來的第2大累計賣超紀錄。

雖然外資去年全年賣超創下2011年以來的第二高紀錄，但由於全年的資金仍呈淨匯入，而且還創下史上新高淨匯入紀錄，因此也顯示外資仍留在台灣股市伺機而動，代表仍對台股有興趣。

金管會統計也顯示，倘若以去年12月的單月表現來看，去年12月單月份外陸資淨匯入56.8億美元，則為自2011年以來第12大單月淨匯入；此外，去年12月單月外陸資買超上市櫃股票146.14億元，則為2011年以來單月第72大買超紀錄，外陸資在12月已站在買方。

台積電在周一大漲至每股1125元天價，帶動台股整個大盤指數大漲快640點，權值股發威效果由此可見，金管會亦對台股基本面強調，我國上市櫃公司去年截至11月底累計營收金額為39.46兆元，較去年同期成長11.98%，營收金額為歷年同期最高，截至去年11月底本益比約20.52倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.55%。

台股 外資

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