皇將營收／12月暴衝 較上月倍增、較去年同期增逾三成

皇將（4744）6日公布去年12月營收3.1億元，較去年同期增加33.47%，較上月增加175％，創下單月歷史新高紀錄，主要受惠已擺脫過去幾年疫情不利影響，加上美國、印度、韓國各子公司的綜效發揮所致。累計第4季營收4.95億元，年增16.5%，創單季歷史新高，累計去年全年營收12.88億元，年增14.02%，亦創下歷史新高水準。

皇將董事長林靜宜表示，依照製造業的慣例，第4季是傳統旺季，且出貨的高峰常出現在12月，今年12月營收不僅為全年高峰，且突破過往水準，展望未來一年，持審慎樂觀態度。12月營收衝高除了各海外子公司表現亮眼，上月訂單增加不少第一次向皇將下訂的新客戶，特別是印度，另，併購韓國昌誠以後，各分公司同時推銷數粒線與軟膠囊成型機，展校綜效。

總經理張凱勛表示，即便世界主要經濟體製造業PMI（採購經理人指數）都還是處在衰退區當中，顯示全球製造業復甦力道仍然很疲軟，同時使皇將先前受困於大環境不景氣和疫情結束後復甦緩慢的影響，因此整體表現比較平淡，但目前已可以明確看出脫離困境。而併購韓國昌誠公司以後的效應逐漸展現，配合不斷調整各子公司的策略與方向，管理的綜效明顯提升，帶動業績不斷攀高。

根據日商環球訊息所出版的Mordor Intelligence市場調查報告指出，全球藥品包裝市場，2024-2029年的年複合成長率（CAGR）為6.1%，預計市場規模2029年將達到1372.8億美元，顯示藥品包裝市場的結構沒有太大的疑慮。

而就皇將本身觀察，第1季原本是傳統淡季，但以目前的訂單能見度判斷，應該有機會維持熱度。尤其，墨西哥與拉丁美洲目前正處於一個新興、具有爆發力的狀態，詢問案件頻繁，為此，皇將已經完成組織與人員的調整，積極布局這個區域的數粒線與軟膠囊市場，為2025年營運增添動能。