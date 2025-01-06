市場反覆消化政策雜音 美股淨流入增溫

面對美國新任總統宣示就職不到一個月，經貿不確定性提高，全球股市漲跌互見。回顧全球股票型基金資金流向，統計自2024年12月26日至今年1月1日止近一周，美股基金淨流入增溫至255.87億美元、持續居冠，少數流入歐非中東，其他股市則均呈現淨流出。

安聯投信表示，國際消息好壞參半，歐美股市持續整理。1月即將結束任期的美國總統拜登以國安問題為理由，阻擋日本製鐵對美國鋼鐵提出149億美元收購案，此舉將影響外國投資者對美投資風向，持續牽動國際市場。

安聯投信表示，美國2024年第3季GDP數據達2.8%，顯示經濟仍具韌性，同時政策及地緣局勢前景不明，市場謹慎評估政策前景，輔以聯準會會議紀要稱仍有望採取漸進降息，公債殖利率走降，令市場在更多領域尋找機會，近一周類股輪動延續，其中價值股相對較佳，REITs、潔淨能源領漲。

在經濟數據上，根據最新就業數據，美國初領失業金人數降至21.1萬人，優於預期，創下一個月以來新低，這顯示出勞動市場韌性和短期內就業需求依然強勁。然而，續領失業金人數上升至191萬人，創下2021年11月13日以來新高，這表明部分失業者在找到新工作方面面臨挑戰；標普全球美國製造業採購經理人指數(PMI)12月終值為49.4，優於預期，顯示出美國製造業活動有所改善，儘管面臨挑戰，但情況並沒有預期那麼嚴重。

在亞洲部分，安聯投信表示，拜登政府考慮在美國封殺中國無人機，最終決定權將落在川普手上。中國計畫進一步限制電池制備技術出口，加強限制部分金屬鎵和鋰提取技術，反映中美兩國在技術和經濟領域競爭加劇，這些措施可能會對全球供應鏈和市場動態產生深遠影響，需密切關注這些政策進一步發展。

另方面，適逢年假，日本假期連休，近一周僅去年12月27、30日開市。近一周日本東證指數漲0.77%，MSCI新興市場跌1.17%；韓國去年12月出口年增6.6%，高於預期及前期，主因為半導體出口強勁。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，投資AI仍是2025年當道趨勢，AI題材持續延燒，相關類股領漲，但在評價面要注意是否已反映過高，但因多家科技巨頭尋求廉價的客製化晶片(ASIC)，用以取代造價昂貴的通用晶片，可以關注相關投資機會。

莊凱倫表示，美股於2024年繳出亮眼表現，隨年底假期期間交投清淡，大型科技股拖累美股走跌，但AI發展趨勢相當明確且強勁，目前仍是應用早期階段，近期AI技術的進一步發展，如生成式AI和實體機器人應用AI系統，將在未來幾年內帶來更多創新應用，這些技術的突破將為市場帶來新的成長點。促進其在更多領域的應用，面對市場波動，投資人宜採取靈活且多元化的策略來應對潛在的市場波動和不確定性。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，台股在AI相關產業方面具有強大的競爭力和發展潛力。投資者可以關注台灣的半導體、伺服器、電子零組件等領域的企業，這些企業有望在未來的AI浪潮中獲得顯著成長。

就投資上來說，安聯投信台股團隊表示，資金主要於AI類股輪動，仍看好股票趨勢，將密切注意市場變化，半導體供應鏈仍然是最具成長動能的領域之一，台灣擁有全球領先的半導體製造技術，特別是在晶圓製造方面的領先地位，使得台灣在AI晶片生產和供應上具有顯著優勢，因此，AI相關產業的結構性成長將持續推動台股表現。

策略上，安聯投信台股團隊仍建議，AI伺服器和相關硬體設備也是值得關注的領域。隨著AI應用的普及，對高性能伺服器和相關硬體的需求將不斷增長，這將推動相關供應鏈企業的業績提升；市場開始將注意力擴散至非AI類股，特別是那些具有低基期優勢的零組件和工業電腦等主題。這些領域雖然不直接屬於AI，但因為AI應用的影子而受惠；AI類股仍是市場的主要焦點，並且預期這一趨勢將在2025年持續。AI技術的快速發展和廣泛應用，特別是在半導體供應鏈和AI伺服器領域，將繼續推動相關企業成長。