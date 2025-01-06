快訊

獨／剩6月期滿…綠島監獄逃犯背景曝光 翻牆越獄原因令人不解

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

臺灣50指數領先大盤程度創新高 元大投信：市值型投資續為存股核心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
0050、0050 連結基金績效表現亮眼。資料來源：Lipper，元大投信整理
0050、0050 連結基金績效表現亮眼。資料來源：Lipper，元大投信整理

2024年重點權值股大放異彩，臺灣50指數漲幅創領先大盤最大年度，帶動相關標的績效遠超同類型基金表現。元大投信表示，市值型投資跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於投資成果，建議距離退休時間尚久的年輕小資族，或為孩子建立長期投資規劃的父母，仍以0050或0050連結基金不配息級別為存股核心，參與台股長期成長潛力。

據證交所資料，2024年臺灣50指數含息報酬率49.0%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度；且統計自2015年以來十個年度，臺灣50指數已有六個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出約60個百分點。

相關成長亦反映於市值型投資表現，依理柏資訊顯示，0050及追蹤0050表現的0050連結基金不配息級別，2024年1月至11月報酬率40.3%、39.5%大幅超越全體台股主被動基金平均的17.7%，且短、中、長期績效均呈現領先，指數投資優勢十分顯著。

在績效突出帶動下，據基金保管銀行中國信託銀行基金點閱排行榜，至1月6日0050連結基金為2,256檔上架基金點閱排行第一；於基富通、鉅亨買基金亦為熱搜基金。

元大投信指出，0050投資上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於0050股價表現。據彭博資訊，至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值為39.9兆，占整體上市台股53%，相對2014年年底的9.6兆、占比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣50指數可充分反映台股行情。

台股主要權值股高度參與AI成長趨勢，統計上市前十大、50大權值股，近五年總市值年化成長率分別約為21.0%、15.9%，投資人可以依此進行市值型投資評估。

元大投信表示，目前存股主流的高股息ETF，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇。建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮0050或0050連結基金追求資本利得潛力。但仍留意0050或0050連結基金完全集中投資台股，承受之單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

延伸閱讀

2025年是牛、牛變熊、熊…非常難以預料！ 真星華：沒能力玩價差就長期持有

台積電1115元新天價 台股盤中漲逾550點收復所有均線

00878今年要集中火力買…預計砸90萬拚到160張！ 存股哥：把它養更肥

台積電領軍！台股「三利多」有望發酵 紅包行情暖身

相關新聞

2025年是牛、牛變熊、熊…非常難以預料！ 真星華：沒能力玩價差就長期持有

我自知沒有能力做短期價差，選擇長期存股，只能持正面觀點，以不變應萬變，依照存股計畫分散時間持續買進，不作它想。

外資2024年淨匯入1.22兆元 創史上新高

外資去(2024)年12月持續匯入台灣。金管會6日公布外資淨匯出入統計，去年12月單月外陸資淨匯入56.80億美元（約新...

台積電大漲帶動大盤指數創高 林修銘曝發展最關鍵因素

台股在護國神山台積電領軍站上1150元天價價位之下，大盤指數今天大漲639.41點來到2萬3547.71點，對於大型權值...

台股上漲639點 三大法人買超644億元

台股6日迎來元月行情，在台積電（2330）大漲帶動下，收在23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交...

台積電飆1,125元、天價市值29兆元 單日上漲金額史上第三高

台股6日狂飆639.41點，居歷史第4大單日收盤漲點，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價開高走高收最高，以1,12...

康和證券董總 親赴台灣兒童少年希望協會送暖

值此隆冬時節，康和證券（6016）董事長鄭大宇、總經理陳志豪日前帶領同仁親赴台灣兒童少年希望協會樹林關懷站送暖，並特別致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。