鋒裕匯理聯手渣打 以「股為主、債為輔」配置打造多元投資新道路

鋒裕匯理與渣打銀行雙強聯手，推出「鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金」，以「股為主、債為輔」配置緊抓趨勢，透過主動管理被動式ETF優化投組效率，為多元投資開闢全新道路。

鋒裕匯理投信指出，降息強化企業獲利增長、鞏固股市前景，加以股市價值面仍相對便宜，投資人若趁此際佈局「股為主、債為輔」的精選增長策略，以核心股票加上輔助債券，並配置衛星機會配置，長期投資下預期能有效降低風險與報酬不確定性 。

依歷史經驗，降息後全球股市表現，相當吸睛。以1989年5月、1995年7月、1998年9月三次降息後美國、歐洲、日本股市為例，平均報酬皆表現不俗。以指數為例，統計顯示於股票配置中加入少量債券更能進一步控制波動及下檔風險 。

「鋒裕匯理CIO精選增長證券投資信託基金」是鋒裕匯理與渣打銀行聯手打造的第二檔CIO精選系列基金，由鋒裕匯理投信整合渣打銀行首席投資辦公室 (Chief Investment Office) 提供的專業市場觀點及資產類別分析，進行投資管理，匯聚雙方專家團隊的智慧，共同打造領先市場的旗艦型基金。

鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，本基金擁有 3E 投資優勢 ，「Expert 雙強視野」、「Equity緊抓趨勢」、「ETF 優化效率」，是中長期配置優質選擇。目前模擬投組致力穩中求精，追求股債配比8:2，並靈活配置衛星標的，為投資人掌握回報機遇 。