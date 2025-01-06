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外資2024年淨匯入1.22兆元 創史上新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

外資去(2024)年12月持續匯入台灣。金管會6日公布外資淨匯出入統計，去年12月單月外陸資淨匯入56.80億美元（約新台幣1862億元），累計去年全年累計淨匯入371.96億美元，以2024年封關日收盤價32.781元計算，約新台幣1兆2193億元，寫史上新高。

2024年匯市以32.781元封關，全年貶值2.046元，貶幅為6.24%，以封關價來看，新台幣匯率已連三年收貶，並下探九年來最低。台股2024年封關也收黑，但2024年12月大盤上漲3.47%。

但外資去年12月回補台股，金管會統計，外資去年12月買超上市櫃股票新臺幣146.14億元，累計去年全年賣超新臺幣6,825.70億元，寫2011年有資料以來第2大累計賣超。

外資在去年12月回頭淨匯入56.80億美元，寫近半年淨匯入最大量。累計去年全年淨匯入371.96億美元，約新台幣1兆2193億元，創新高。

金管會統計，我國上市櫃公司去年截至11月底累計營收金額為新臺幣39.46兆元，較去年同期成長11.98%，營收金額為歷年同期最高，截至去年11月底本益比約20.52倍，現金殖利率達2.44% (加計股票股利為2.55%)。

外資 新台幣

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