亞股跨年行情震盪 中國信託投信：法說會旺季、元宵行情可期

新興亞洲市場開年以來面臨資金外流與國際政經局勢震盪的壓力，呈現震盪格局。中國信託投信表示，在AI題材持續發酵、台積電（2330）領軍衝鋒，以及即將迎來重量級法說會旺季等利多加持下，台股可望持續反彈，投資人可把握機會。

根據彭博最新統計，外資上周共計從新興亞洲市場撤出20.5億美元，其中，台股與印度股市分別遭提領14.1億美元及6.9億美元，成為資金外流的主要目標。年初至今，新興亞洲累計淨流出5.4億美元，台灣市場也面臨5.9億美元的資金外流壓力。

台股2025年以來仍維持1.17%的漲幅，展現出相對強勢的表現。反觀其他東協市場，印尼、泰國和越南分別小幅流出0.5億美元、0.2億美元和0.3億美元，菲律賓則維持資金流動持平。

展望後市，中國信託投信分析，台股即將迎來重量級法說會旺季，包含台積電、大立光（3008）、台達電（2308）、中信金（2891）等18家指標性公司將陸續釋出營運展望，合計市值高達34兆元。其中，市場預期台積電2024年第4季EPS可望創下歷史新高，2025年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，其法說會內容將成為市場關注焦點。

除了法說會旺季，台股歷年來在農曆年前後常出現的「元宵行情」也值得期待。回顧過去表現較佳的年度，台股元宵行情平均漲幅可達1,500至1,600點。

此外，台灣2024年12月製造業PMI雖回落至50.8，但仍維持在擴張區間，新出口訂單連續三個月回升至50，顯示關鍵零組件拉貨動能持續。中國信託投信認為，儘管市場對美國政經局勢仍有不確定性，但相關利空已大致反映完畢，投資人不妨留意AI、高階製程等題材後續發展。

值得注意的是，越南市場年初至今小跌0.96%。但中國信託投信認為，越南經濟基本面持續展現強勁動能，投資價值浮現。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南11月出口年增8.2%，創下連續九個月正成長佳績，其中電子產品出口更大幅成長21.8%，顯示製造業競爭力持續提升。

張晨瑋分析，越南政府積極改善投資環境，成功吸引輝達等國際大廠進駐，預計將在當地設立AI研發及數據中心。此外，越南政府也計劃在2025年前投入逾300億美元於基礎建設，其中交通運輸投資將達34億美元，較2024年成長15.2%。亞洲開發銀行（ADB）已上調越南今明兩年經濟成長預測至6.4%及6.6%，在政策紅利與外資投資持續加持下，越南市場長期發展潛力可期。