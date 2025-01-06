快訊

獨／剩6月期滿…綠島監獄逃犯背景曝光 翻牆越獄原因令人不解

日男星吉澤亮喝到斷片！ 擅闖民宅「直接被報警抓走」

居民看到身影！毒犯受刑人越獄 矯正官員證實：應還在綠島

獎金這樣花明年有機會換你發年終 國泰投信台股全系列基金蛇年送大禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣高股息基金-配息B績效表（資料來源：Morningstar(Domestic Equity – General、國泰投信整理，以2024/12/31之淨值計算。）
國泰台灣高股息基金-配息B績效表（資料來源：Morningstar(Domestic Equity – General、國泰投信整理，以2024/12/31之淨值計算。）

華碩（2357）12月的尾牙席開800桌，準備總價值2,500萬的獎項，羨煞一般上班族，下周三(15日)就是農民曆上的尾牙日期，許多企業會選擇在這一天發放年終獎金。資產管理業者表示，配置部分在主動式台股基金，若存一年以上，2026年有機會給自己發年終，為迎接這波紅包理財的大行情，即日起至2月27日，透過國泰e家人電子交易平台，投資國泰投信台股的全系列基金，立即享有「定期定額」和「不限筆數的單筆申購」0%手續費，多檔熱門的台股基金包括國泰台灣高股息基金、國泰小龍基金及國泰中小成長基金。

證交所公布2024年12月市場總開戶數創下新高，整體高達1,321萬人，其中30歲以下就超過2萬多人，占整體新增的六成，國泰投信對於台股投資人年輕化表示，台股連續兩年創下好成績，2023年上漲26.8%，位居亞洲第二、2024年更創下28%亞洲第一的驚人漲幅，加上理財資訊越來越豐富，吸引年輕人加入股民行列，成為市場重要的投資力量，預估2025年台股氣勢仍可望會由AI半導體領軍，長線多頭格局不變，但儘管ETF這兩年佔盡鋒頭，其實主動式基金擁有專業團隊靈活操盤的優勢，建議投資人增加資產配置的多樣性，主被動都來一點，才能搶佔台股先機。

國泰投信觀察，旗下人氣最高的主動式基金，莫過於國泰台灣高股息基金，因和00878在同一天於2020年7月10日一起成立，兩檔各自在主動式基金及被動式ETF中獨占鰲頭，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，這檔基金具備空頭防禦性及多頭攻擊性，經由投研團隊主動式的調研，有機會達到最適合的配置，梁恩溢提到，觀察到這幾年年輕人越來越懂理財，不一定要有大錢才能投資，從年輕開始投資，更有機會享受複利的累積效果，現在YZ世代都很了解投資的重要性，而國泰台灣高股息基金歷經市場多空，更能突顯其主動的優勢，且有每月配息跟不配息兩種級別可選，投資可以更彈性。

從國泰投信網站試算，假設一年前單筆投資新台幣10萬元在國泰台灣高股息基金新台幣-配息B，從2024年1月1日放到2024年12月31日，累積資產包括投資損益及配息所得，資產將有機會由100,000元放大到 130,440元，若投資兩年從2023年1月1日至2024年12月31日，則有望從100,000元增加到204,690元，對於理財小白們來說，真的是懶人也能出頭天。

國泰

延伸閱讀

台積電衝至1125元創高 台股勁揚639點收23547點

台積電1115元新天價 台股盤中漲逾550點收復所有均線

台股新年第一個交易日下跌是「送禮物」！狄驤：短短兩天上漲500點

尾牙要倒貼700！菜鳥質疑不正常 網勸年後離職：恐無重頭戲

相關新聞

2025年是牛、牛變熊、熊…非常難以預料！ 真星華：沒能力玩價差就長期持有

我自知沒有能力做短期價差，選擇長期存股，只能持正面觀點，以不變應萬變，依照存股計畫分散時間持續買進，不作它想。

外資2024年淨匯入1.22兆元 創史上新高

外資去(2024)年12月持續匯入台灣。金管會6日公布外資淨匯出入統計，去年12月單月外陸資淨匯入56.80億美元（約新...

台積電大漲帶動大盤指數創高 林修銘曝發展最關鍵因素

台股在護國神山台積電領軍站上1150元天價價位之下，大盤指數今天大漲639.41點來到2萬3547.71點，對於大型權值...

台股上漲639點 三大法人買超644億元

台股6日迎來元月行情，在台積電（2330）大漲帶動下，收在23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交...

台積電飆1,125元、天價市值29兆元 單日上漲金額史上第三高

台股6日狂飆639.41點，居歷史第4大單日收盤漲點，領軍功臣首推權王台積電（2330），股價開高走高收最高，以1,12...

康和證券董總 親赴台灣兒童少年希望協會送暖

值此隆冬時節，康和證券（6016）董事長鄭大宇、總經理陳志豪日前帶領同仁親赴台灣兒童少年希望協會樹林關懷站送暖，並特別致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。