獎金這樣花明年有機會換你發年終 國泰投信台股全系列基金蛇年送大禮

華碩（2357）12月的尾牙席開800桌，準備總價值2,500萬的獎項，羨煞一般上班族，下周三(15日)就是農民曆上的尾牙日期，許多企業會選擇在這一天發放年終獎金。資產管理業者表示，配置部分在主動式台股基金，若存一年以上，2026年有機會給自己發年終，為迎接這波紅包理財的大行情，即日起至2月27日，透過國泰e家人電子交易平台，投資國泰投信台股的全系列基金，立即享有「定期定額」和「不限筆數的單筆申購」0%手續費，多檔熱門的台股基金包括國泰台灣高股息基金、國泰小龍基金及國泰中小成長基金。

證交所公布2024年12月市場總開戶數創下新高，整體高達1,321萬人，其中30歲以下就超過2萬多人，占整體新增的六成，國泰投信對於台股投資人年輕化表示，台股連續兩年創下好成績，2023年上漲26.8%，位居亞洲第二、2024年更創下28%亞洲第一的驚人漲幅，加上理財資訊越來越豐富，吸引年輕人加入股民行列，成為市場重要的投資力量，預估2025年台股氣勢仍可望會由AI半導體領軍，長線多頭格局不變，但儘管ETF這兩年佔盡鋒頭，其實主動式基金擁有專業團隊靈活操盤的優勢，建議投資人增加資產配置的多樣性，主被動都來一點，才能搶佔台股先機。

國泰投信觀察，旗下人氣最高的主動式基金，莫過於國泰台灣高股息基金，因和00878在同一天於2020年7月10日一起成立，兩檔各自在主動式基金及被動式ETF中獨占鰲頭，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，這檔基金具備空頭防禦性及多頭攻擊性，經由投研團隊主動式的調研，有機會達到最適合的配置，梁恩溢提到，觀察到這幾年年輕人越來越懂理財，不一定要有大錢才能投資，從年輕開始投資，更有機會享受複利的累積效果，現在YZ世代都很了解投資的重要性，而國泰台灣高股息基金歷經市場多空，更能突顯其主動的優勢，且有每月配息跟不配息兩種級別可選，投資可以更彈性。

從國泰投信網站試算，假設一年前單筆投資新台幣10萬元在國泰台灣高股息基金新台幣-配息B，從2024年1月1日放到2024年12月31日，累積資產包括投資損益及配息所得，資產將有機會由100,000元放大到 130,440元，若投資兩年從2023年1月1日至2024年12月31日，則有望從100,000元增加到204,690元，對於理財小白們來說，真的是懶人也能出頭天。