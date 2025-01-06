TIB挺創新大喊話 林修銘：創新板升級攜手核心競爭力產業挑戰國際盃

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，2025年是創新板2.0元年，6日就是創新板正式取消合格投資人限制的第一天。期許，在創新板制度全面升級、重新出發的新未來，能有更多優質具創新力、競爭力的創新企業加入創新板的行列，與證交所攜手共同以「創新」為台灣刻劃下一個里程碑。

為打造創新板為創新上市首選品牌，證交所將實際挹注大量資源及努力，協助登板企業提升認同度及知名度，在成交量值方面更會不遺餘力，助力企業展現創新上市價值。

2025年創新板已全面取消合格投資人制度，交易制度幾近一般板。同時證交所引入外部專家審查創新板上市公司創新性，提升創新含金量，把關上市企業品質及強化市場信任度。而在交易方面，證交所也提出創新板造市獎勵機制，以及投資人簽署風險預告書抽獎活動，鼓勵證券商與投資人實際參與支持。

這次創新板改制亦配套要求強化投資人溝通暨揭露未來營運規劃資訊，不僅因為這種定期的交流機制對投資人關係維護意義非凡，同時也希望創造雙向的對話機會，讓創新企業更了解投資者的需求與期望。有鑑於此，證交所將規劃辦理創新板專屬引資及法說會活動，並由子公司指數公司建構IR平台，陪著創新板上市公司一步步找到屬於自己的亮點。

林修銘說，期待未來的創新板，不僅要讓優質具創新力、競爭力的本國創新企業留在台灣，也要能進一步吸引優秀的亞洲、乃至於國際企業匯聚於臺灣創新上市聚落。證交所已與中介機構及創投基金合作，共同協助外國新創業者至台灣創新板上市掛牌，致力讓創新板成為亞洲創新上市首選市場。

2024年台股加權股價指數漲幅28.47%，在全球主要證券市場僅次於 Nasdaq的28.64%，也是整個亞洲表現最佳的市場（鄰近市場日本漲幅 19.22%、韓國跌幅9.63%），指數表現同步引領全體上市公司的股價淨值比（PBR）提升至 2.50、本益比達 21.36 倍，充分展現企業價值。

2024 年底全體上市公司市值達到73.9兆元，全球排名第12名，全年度總成交值99.81兆元、日均成交值4,124.45億元，挺進全球排名第九名，雙雙創下證交所歷史新高紀錄。企業籌資方面更是蓬勃發展，2024年IPO掛牌家數達36家，創下近十年新高紀錄，2024年截至11月底股票籌資金額達2,142.4億元，已高於2023年全年度籌資金額的1,645.1億元，更充分顯示台灣資本市場豐沛而活躍的能量。

林修銘指出，台股2024年表現有目共睹，創新企業進入這樣一個優質且持續精進中的資本市場，除了能挹注創新企業發展所需重要資源，也是創業者及投資人的絕佳選擇。

過去台灣資本市場推出科技事業上市制度，響應政府大力推展電子及半導體產業的政策發展目標，讓當今台灣以半導體及資通訊產業供應鏈享譽國際。而隨時代推演，在全球產業持續向前創新、變遷及轉型的關鍵時刻，證交所期望藉由全面升級的創新板，鼓勵具未來成長性之數位雲端、人工智慧、機器人自動化、無人機、資訊安全、半導體智慧製造等新興產業公司提早進入資本市場，汲取成長發展的重要機會與資源，攜手這些具全球競爭力的核心產業共同挑戰世界盃，打造創新產業聚落。

林修銘表示，未來證交所將以「科技」與「創新」兩大主軸齊步前行，冀透過資本市場力量，以過去半導體及電子業所累積硬實力為基底，打造「數位」+「永續」軟實力，透過新興科技厚實韌性，招手新一代優質創新企業進入資本市場，引領臺灣成為軟、硬、韌實力兼具的智慧科技島。