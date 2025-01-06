台股上漲639點 三大法人買超644億元

台股6日迎來元月行情，在台積電（2330）大漲帶動下，收在23,547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交量4,064.8億元，三大法人買超644.03億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超520.06億元，投信賣超10.63億元，自營商買超（合計）134.6億元，其中自營商（自行買賣）買超51.98億元，自營商（避險）買超82.61億元。

台積電收在歷史新高1,125元，漲幅4.65%，聯發科（2454）收1,425元，漲幅4.4%。鴻海（2317）收184.5元，漲幅近2%。CES展即將開展，相關參展或由董座率隊赴美的廠商，如廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）、技嘉（2376）等，股價都走揚，其中技嘉漲勢最強，漲幅逾4%。

塑化股6日大漲，台聚（1304）攻漲停，台塑四寶反彈上漲，南亞（1303）、台塑（1301）漲幅逾5%，台塑化（6505）漲逾6%。